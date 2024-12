Segunda edição da Expo Games e Colecionáveis ABC no Atrium Shopping

Neste fim de semana, o universo geek invade Santo André com muita nostalgia e diversão. No sábado (21) e domingo (22), o Atrium Shopping se transforma em um ponto de encontro para os apaixonados por games, cultura pop e colecionáveis, com a segunda edição da Expo Games e Colecionáveis ABC. Idealizado pelo Galpão dos Games, o evento promete surpreender o público com uma programação imersiva, reunindo gerações em torno de consoles retrô, itens raros e experiências interativas. A Feira acontece no Piso 1, a partir das 10h.

A Expo conta com exposições de itens colecionáveis e brinquedos raros, estandes de produtos exclusivos, videogames, mini-campeonatos e muito mais. Além de celebrar a paixão por esse universo, o evento cria um espaço para troca de experiências e conexão entre entusiastas, jogadores e colecionadores.

O Atrium oferece ainda diversas outras atrações para curtir o fim de semana com a família e amigos, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, das 8h às 12h, há patinação gratuita. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Serviço:

Evento: Segunda edição Expo Games e Colecionáveis ABC no Atrium Shopping

Data: 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 22h

Local: Piso 1, Atrium Shopping

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André