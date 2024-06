Segunda-dama, Lu Alckmin, conhece o Musicarium Academia Filarmônica Brasileira

Na manhã desta quinta-feira, a segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, foi a Joinville/SC acompanhar o vice-presidente da República e seu marido, Geraldo Alckmin, para prestigiar uma série de ações. Na ocasião, Lu Alckmin aproveitou para conhecer projetos de impacto. Entre eles, destaque para o Musicarium Academia Filarmônica Brasileira – um centro de formação de orquestras, único no país, que atende crianças e jovens, a partir dos 4 anos de idade, gratuitamente.

O Grupo, formado por jovens entre 12 e 16 anos, junto a Camerata de Cordas, se prepara para a 1ª Turnê Internacional, que será realizada em setembro e outubro deste ano na Alemanha, Suíça e Holanda.

Será a primeira vez que esses jovens talentos saem do Brasil para mostrar o que há de melhor em música orquestral no país, valorizando a nossa cultura e em especial os compositores brasileiros.

Dos 180 alunos, todos bolsistas, 70 integram a Orquestra Jovem, que tem realizado uma série de concertos gratuitos, mês a mês.

Durante a visita de Lu Alckmin ao Musicarium, o maestro e CEO da instituição, Sergio Ogawa, formalizou um pedido para a segunda-dama do Brasil. “Como faremos a turnê, é essencial receber uma carta de apoio do Governo Federal e a formalização do apoio institucional dos Ministérios da Cultura e das Relações Internacionais. Isso credibiliza ainda mais o Musicarium frente a esses países”, explica.

Pedido que logo foi aceito por Lu Alckmin, que se encantou com a apresentação do Grupo de Percussão. “Foi uma alegria imensa ter a oportunidade de conhecer o Musicarium e poder assistir os jovens. Foi belíssimo. É muito importante a transformação que a música está promovendo nessas crianças e jovens.”

O presidente do Conselho de Administração do Musicarium, Ernesto Heinzelmann, também marcou presença no encontro e reforçou o que o Musicarium vem fazendo e como ele está impactando a vida dos alunos, com uma educação musical de excelência e humanista.

A segunda-dama do Brasil foi ao Musicarium acompanhada da vice-prefeita de Joinville, Rejane Gambin, da primeira-dama, Bianca Mazon, e da senadora Ivete Appel da Silveira.