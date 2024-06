Sefaz-SP realiza audiências públicas da LOA 2025 nas regiões de SP e São José do Rio Preto

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) dá continuidade, nesta terça-feira (11), às audiências públicas da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 com as Região Metropolitana de São Paulo e Região Metropolitana e Administrativa de São José do Rio Preto.

O evento é virtual e ocorre às 10h (São Paulo) e 14h30 (São José do Rio Preto). A participação é pelo Teams – link na tabela abaixo. O público-alvo contempla a população paulista em geral, entidades civis e representantes da administração pública.

A população pode, por exemplo, elencar projetos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, assistência social, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outros.

O objetivo da iniciativa é ampliar a participação a toda população, ofertando um espaço democrático que, além de dar transparência, legitima o processo de planejamento orçamentário estadual. A opinião e as sugestões da população paulista constituem o ponto central na construção do planejamento para orçamento do próximo ano.

O calendário da LOA 2025 contempla 18 audiências regionais, com eventos virtuais realizados até 13 de junho.

Ambiente de votação

Simultaneamente às audiências regionais, estará disponível no mesmo período, até 13 de junho, o ambiente de votação da LOA 2025, para que os cidadãos possam escolher as áreas e projetos que, em sua opinião, colaborem para o desenvolvimento do Estado e da região em que vivem.

O processo é bem simples: basta acessar o ambiente de votação e selecionar o item ou os itens que melhor representem sua opinião. O sistema também permite aos cidadãos a possibilidade de fazer comentários que detalhem ou especifiquem suas escolhas.



Audiências públicas regionais da LOA 2025