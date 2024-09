Seduc-SP divulga edital do programa que vai levar alunos da rede para o exterior

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou, na última quinta-feira (5), o edital do processo seletivo para o programa de intercâmbio “Prontos pro Mundo”. A iniciativa inédita do Governo do Estado vai levar 1.000 alunos do Ensino Médio para países de língua inglesa. Os primeiros 500 estudantes embarcam no início do próximo ano. A lista dos selecionados será anunciada a partir de 12 de setembro.

O programa é voltado para alunos que, em 2023, cursaram o 9º ano do Ensino Fundamental na rede estadual e se destacaram no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Os participantes foram submetidos a aulas intensivas de inglês e uma prova realizada em agosto para disputar as vagas.

Para garantir a participação, os alunos devem atender aos seguintes critérios:

nota mínima de 7 na prova de classificação e em todas as disciplinas do boletim;

frequência superior a 85% nas aulas regulares e no curso de inglês;

estar matriculado na 1ª série do Ensino Médio;

ter menos de 18 anos até o retorno ao Brasil após os três meses de intercâmbio;

além da aprovação dos responsáveis legais para a viagem.

Se mais de 500 alunos atenderem aos requisitos, a seleção final será baseada nas notas do Saresp e da prova de inglês. Cada município com alunos elegíveis terá ao menos uma vaga garantida.

O secretário da Educação, Renato Feder, recomenda que os estudantes confiram o edital e discutam os detalhes com suas famílias. “Estamos ansiosos para divulgar os nomes dos primeiros selecionados e orgulhosos do empenho de todos os participantes”, afirma.

As 500 primeiras vagas de intercâmbio para países de língua inglesa devem ser divididas da seguinte forma: 100 vagas para a Austrália, 150 para o Canadá, 50 para a Irlanda, 100 para a Nova Zelândia e 100 para o Reino Unido. A Seduc-SP será responsável por definir os destinos dos estudantes aprovados.

Durante o processo, uma equipe técnica da Seduc-SP, em conjunto com as diretorias regionais de ensino, acompanhará os intercambistas desde a preparação até o embarque. Nos primeiros 15 dias de intercâmbio, a Secretaria deve contar ainda com representantes nos países de língua inglesa. Os profissionais do programa Psicólogos na Educação estarão disponíveis durante todo o período no exterior para apoiar os intercambistas.