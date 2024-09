Seduc-SP anuncia lista dos estudantes classificados no Programa Prontos pro Mundo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou, nesta quinta-feira (12), a lista com os 500 estudantes selecionados para o Programa Prontos pro Mundo, intercâmbio inédito do Governo do Estado de São Paulo.

O governador Tarcísio de Freitas ligou para três dos estudantes selecionados para dar a notícia em primeira mão. Receberam a ligação do governador os alunos João Pedro Vieira da Silva, da Escola Estadual Coronel Marcos Ribeiro, de Fartura, Isabella Celeste Gomes Garcia, da EE Professor Hilton Reis Santos, do distrito de Marsilac, na capital paulista e Yasmin Batista dos Santos, da EE Professora Mirna Elisa Bonazzi, da cidade de Embu das Artes.

“Hoje é um dia de muita emoção nas escolas com alunos que conquistaram a sua vaga no primeiro intercâmbio internacional da rede estadual de ensino. Estamos muito orgulhosos da dedicação de nossos estudantes. Diretores e diretoras das escolas estaduais estão relatando a inspiração instantânea que essa divulgação tem causado em outros estudantes, que têm a comprovação em seus colegas que este é um sonho possível”, comenta o secretário da Educação Renato Feder.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo terá duração de três meses, será 100% gratuito, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), matrícula na escola, material didático, hospedagem, aulas, traslados no Brasil e no exterior, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também verbas para custos que antecedem a viagem e uma bolsa intercâmbio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior. Esta é a primeira vez que alunos da rede estadual paulista são beneficiados com intercâmbio internacional.

A lista com os 500 estudantes selecionados para a viagem internacional a países de língua inglesa pode ser conferida no portal do Prontos pro Mundo, em https://www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/. Conforme previsto no edital do Prontos pro Mundo, há prazo para recurso.

São cinco destinos previstos: Austrália, Canadá, Grã-Bretanha, Irlanda e Nova Zelândia. Durante o período, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) locais e ficarão hospedados em casas de família. A expectativa é que o embarque da primeira turma seja no início do ano de 2025.

Uma nova seleção será feita ainda este ano para outras 500 vagas do programa, com embarque previsto para o segundo semestre de 2025, será composta por etapas de provas e as outras regras estabelecidas por edital, até a classificação final.