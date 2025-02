SEDS realiza encontro com secretários municipais de assistência social do Estado de SP

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) realizou nesta sexta-feira (21), no Palácio dos Bandeirantes, na capital, um encontro com cerca de 900 pessoas, sendo 400 autoridades, como prefeitos e secretários municipais da Assistência Social de todo o Estado de São Paulo. O evento contou com a presença do governador, Tarcísio de Freitas, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

O objetivo foi estreitar laços com os gestores recém-empossados, orientando-os a respeito da atuação da SEDS, das formas de acesso e da importância da adesão aos programas, serviços e benefícios oferecidos e geridos pela pasta.

O governador elogiou a secretária Andrezza Rosalém pela iniciativa. “Parabéns por juntar aqui hoje aqueles que de fato fazem a assistência social no Estado de São Paulo, aqueles que estão nos municípios”, disse. Tarcísio de Freitas também ressaltou que medidas em favor dos mais vulneráveis precisam da união de todos. “Temos grandes desafios e precisamos atuar como um só time. Eu acredito nisso”, enfatizou.

Durante o evento, os responsáveis pelas coordenadorias da SEDS puderam explicar o funcionamento de suas áreas, tirar dúvidas e esclarecer questões sobre temas como convênios, prazos, cofinanciamentos, treinamentos, legislação e políticas públicas.

“Encontros como este são fundamentais para que o governo estadual possa alinhar expectativas, procedimentos e planos de trabalho com os municípios. Isso garante mais eficiência ao serviço público como um todo no âmbito da assistência social e melhora o atendimento à população”, afirma Andrezza Rosalém, secretária de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.

As apresentações ficaram por conta dos coordenadores Tatiane Magalhães (Assistência Social), Marcelo Ricci (Desenvolvimento Social), Ricardo Felleger (Administração, Fundos e Convênios), Eliana Borges (Políticas Sobre Drogas), Rita Dalmaso (Segurança Alimentar e Nutricional), Júlia Fernandes (Gestão Estratégia) e Ana Clara Citelli (Escola de Desenvolvimento Social).

O evento teve também a participação de Magali Basile, presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) e secretária municipal de assistência social de Campo Limpo Paulista.