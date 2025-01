SEDS qualificou mais de mil técnicos em 2024

Com o objetivo de aperfeiçoar seus programas e de qualificar o atendimento à população, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) investe continuamente em capacitações de profissionais que atuam na política da assistência social em munícipios de todo o estado por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Social (CDS).

Somente no ano passado, 1.035 profissionais passaram por uma das 16 formações ofertadas. Os cursos tratavam sobre o Programa Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Criança Feliz.

A equipe estadual do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) realizou onze eventos de formação em 2024, que reuniram 865 participantes. Destes, sete foram Encontros Regionais Intersetoriais dos Municípios Prioritários (MUPs), para cidades com índices críticos na execução e no cadastro do Bolsa Família. Em formato de rodas de conversa e oficinas, diretores estaduais das áreas de assistência social, saúde e educação trocaram experiências com os técnicos e gestores municipais.

Outros quatro encontros regionais tiveram o objetivo de capacitar gestores e servidores municipais sobre novas normativas que alteraram os dois programas.

A CDS também intensificou as capacitações do Programa Criança Feliz, voltado à primeira infância, para a qualificação dos profissionais no processo de planejamento, execução e monitoramento das ações a nível local. Foram 170 pessoas capacitadas de 130 cidades paulistas e de outros três estados em cinco turmas. A formação compreende 40 horas semanais, na modalidade presencial e contou com aulas expositivas, atividades de sensibilização, estudos de caso e planejamento de visitas. Também foram promovidos dois encontros orientativos com visitadores do Programa Criança Feliz, num total de 55 participantes.