SEDS lança programa de capacitação da gestão do SUAS 2025

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), por meio da Escola de Desenvolvimento Social (EDESP), está lançando nesta quinta-feira (6) o programa de capacitação da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2025.

O evento de lançamento do programa, que é voltado para os técnicos do SUAS, contará com uma palestra de Renata Bichir, vice-coordenadora do programa de mestrado em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP).

Dentre os assuntos abordados pela professora estão os desafios da governança do SUAS, as barreiras na integração entre esferas do governo, modelos sustentáveis de financiamento, mecanismos de gestão para garantir a destinação eficaz dos recursos e a participação da sociedade civil na formulação, implementação e fiscalização das políticas.

O programa de capacitação da gestão do SUAS é desenvolvido em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). O evento será realizado no dia 6 de março, das 14h às 16h, na sede da Secretaria (Rua Boa Vista, 170) e terá transmissão pelo canal da EDESP no YouTube https://www.youtube.com/@edespsocial