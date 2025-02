SEDS define diretrizes para atuação do SUAS em caso de calamidade e emergência

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) atualizou as diretrizes para a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em situações de calamidade e emergência no Estado de São Paulo. Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SEDS nº 06, de 19 de fevereiro de 2025, tem o objetivo de qualificar a atuação da assistência social, definir parâmetros de atuação e garantir, através dos municípios e de forma ágil, o acesso da população mais vulnerável a serviços, benefícios socioassistenciais e recursos estaduais em situações de emergência ou calamidade.

A SEDS atuará no apoio técnico e financeiro aos municípios que, por sua vez, devem manter Planos Municipais de Contingência, articular redes locais de atendimento e garantir a execução dos serviços socioassistenciais.

O documento também estabelece instâncias de governança, tanto permanentes como temporárias, para coordenar as ações. “Essa articulação vai permitir uma resposta mais rápida do poder público em momentos críticos, com atendimento e acolhimento a todos os que precisarem”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém.

APOIO FINANCEIRO

Recentemente, a SEDS disponibilizou R$10 milhões em recursos estaduais para municípios em situação de emergência ou calamidade. O repasse foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho Estadual da Assistência Social (Conseas) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Para a obtenção do apoio financeiro, os municípios deverão ter decretos municipais de emergência ou calamidade publicados e reconhecidos pelo Governo do Estado de São Paulo. Do valor total, R$ 6 milhões serão direcionados aos municípios para suprir as necessidades básicas das famílias por meio do pagamento de benefícios eventuais. Os R$ 4 milhões restantes deverão ser aplicados em serviços tipificados da Assistência Social, cuja gestão é de responsabilidade municipal.

As equipes da SEDS estão mobilizadas para orientar, em conjunto com as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), os municípios no acesso ao cofinanciamento.