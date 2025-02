SEDS atua no enfrentamento a situações de emergência climática

O crescimento do número de desastres naturais é uma realidade que veio para ficar, segundo o estudo o Estado Global do Clima 2023, divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Trata-se, afirma a pesquisa, do novo normal em um planeta que a cada ano bate recordes de temperaturas. Diante desse cenário, torna-se, cada vez mais importante, tentar mitigar os efeitos de situações de calamidade ou de emergência pública para a população. Para tanto, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) trabalha em conjunto com a Defesa Civil e demais autoridades no enfrentamento às consequências sociais de fenômenos climáticos adversos.

“Nossas equipes estão sempre presentes no atendimento às famílias afetadas”, afirma a secretária Andrezza Rosalém. “Em situações de emergência ou calamidade, a SEDS tem um papel fundamental na orientação tanto para o acesso a recursos e benefícios eventuais como no cadastramento de famílias desabrigadas e na identificação de público prioritário”, complementa.

Paralelamente, a SEDS integra o Sistema de Proteção e Defesa Civil e participa de comitês e gabinetes de gestão com as demais autoridades envolvidas.

“O trabalho social se faz mais necessário nessas ocasiões, porque as emergências ambientais afetam especialmente as populações menos favorecidas socioeconomicamente e ampliam a desproteção de públicos mais vulneráveis”, ressalta Thauan Pastrello, diretor de Proteção Social Especial da SEDS. “Uma das consequências disso é a probabilidade de ocorrerem mais violações de direitos.”, complementa.

As cidades com decreto de calamidade ou de emergência podem requisitar junto à SEDS valores de benefício eventuais. Recentemente, a secretaria destinou R$ 10 milhões em recursos estaduais para municípios nessas situações em razão das fortes chuvas que acometeram o estado no início de fevereiro. É possível ainda, por meio da SEDS, solicitar a antecipação de parcela do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, a secretaria participa ativamente das ações pós-emergenciais, orientando os municípios sobre a desativação dos alojamentos, no encaminhamento das famílias para suas residências ou outros espaços de acolhimento, auxiliando os municípios na prestação de contas e, em caso de necessidade, mantendo a execução de ações socioassistencias na localidade.