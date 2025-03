Secretário Vahan Agopyan recebe título de Professor Emérito do Conselho Universitário da USP

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, recebeu o título de Professor Emérito da Universidade de São Paulo. A proposta de concessão foi apresentada pela Congregação da Escola Politécnica (Poli) e aprovada pelo Conselho Universitário nesta terça-feira (18).

O título de Professor Emérito é concedido a professores aposentados que se distinguiram por atividades didáticas e de pesquisa ou que tenham contribuído, de modo notável, para o progresso da Universidade. Desde a fundação da USP, em 1934, foram outorgados 20 títulos a docentes da instituição.

A relação de Vahan Agopyan com a instituição começou há mais de cinco décadas. Ele pisou pela primeira vez na universidade no dia 4 de janeiro de 1970, para cursar a Escola Politécnica. “Estou falando de 55 anos de convivência e atividades. Então a USP é minha vida, não apenas profissional, mas a minha vida social também está na universidade”, afirma o secretário.

De aluno a reitor

Filho de pai botânico, pesquisador, de origem armênia, nascido em Istambul, na Turquia, Agopyan se formou engenheiro civil pela Poli na turma de 1973. Suas áreas de interesse profissional, como engenheiro e pesquisador, são as questões das cidades, construção habitacional e de obras civis em geral, voltando-se, principalmente, para o desenvolvimento de materiais inovadores para a construção civil.

Foi contratado como docente da escola em 1975, conjugando a carreira acadêmica com a de pesquisador no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Em 1982 conquistou o título de Ph.D. em Engenharia Civil pelo King’s College de Londres.

Agopyan foi vice-diretor da Poli, entre 1998 e 2002, e diretor, entre 2002 e 2005, quando estabeleceu os primeiros acordos de Dupla Diplomação com as escolas francesas e outras universidades de renome. Também foi diretor-presidente do IPT entre 2006 e 2008, coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, entre os anos de 2008 e 2009; pró-reitor de Pós-Graduação da USP, na gestão de 2010 a 2013, e vice-reitor da Universidade entre 2014 e 2017.

Seu mandato na Reitoria, de 2018 a 2022, coincidiu com a pandemia da covid-19, quando envidou todos os esforços para manter a Universidade ativa e coesa no período em que foi necessária a suspensão das atividades presenciais na USP. Desde 2023, Agopyan é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo.

Prêmio Professor Emérito do CIEE e Estadão

Em 2023, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, também recebeu o Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita de 2023. O prêmio realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Grupo Estado, presta homenagem às personalidades que auxiliam o aprimoramento da educação.

Desde sua criação, o Prêmio Professor Emérito foi concedido às seguintes personalidades, que tiveram a sua existência voltada à melhoria da educação brasileira e preparação de futuros profissionais para o mercado de trabalho: no ano de 1997, o prêmio contemplou a professora Ruth Cardoso; em 1998, o professor Miguel Reale; em 1999, a professora Esther de Figueiredo Ferraz, entre outros.