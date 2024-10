Secretário de Segurança admite falha no planejamento por briga de torcedores do Peñarol

Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos admitiu que houve falha no planejamento da segurança para evitar as confusões envolvendo torcedores do Peñarol. Em entrevista à TV Globo, ele negou que o jogo contra o Botafogo nesta noite, no Estádio Nilton Santos, represente um risco.

“Falhou o planejamento. Todo planejamento vislumbra o pior cenário. Prefiro ter um número muito além e desmobilizar do que ter um numero muito aquém e precisar mobilizar. Uma força de resposta, mesmo rápida, tem outros fatores que não temos controle. Por exemplo um acidente numa via. Não podemos ficar à mercê disso”, disse Victor Santos, secretário de Segurança do Rio de Janeiro.

Botafogo e Peñarol fazem a semifinal da Libertadores nesta quarta. O jogo acontece a partir das 21h30, no estádio Nilton Santos.

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

“O jogo é um ambiente confinado, existe um planejamento. O Bepe (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios) tem um efetivo treinado. Acredito que não tenha esse planejamento. Ao contrário do jogo, que já existe uma metodologia”, comentou o secretário.

Mais de 200 pessoas foram levadas à Cidade da Polícia. O secretário explicou os próximos passos. De acordo com o prefeito Cláudio Castro, os policiais vão escoltar para fora do Rio os torcedores.

“É um trabalho de policia judiciária, existem muitas imagens. Vamos identificar os que tiveram a conduta pior. Teve criminoso que tacou fogo em moto, depredou veículos. É muito grave. Sem contar a possibilidade de poder enquadrar todos ou quase todos em organização criminosa. A ideia é ser o mais rigoroso possível para que não aconteça. Temos histórico no mundo ruim. Não podemos deixar que isso aconteça aqui. Quero o maior rigor possível na apuração desses fatos.”