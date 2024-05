Secretário da Justiça e Cidadania faz visita inédita a Terra Indígena no Jaraguá

Em visita inédita a Terra Indígena no Jaraguá, o Secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, levou aos moradores mensagem do Governo de São Paulo para fortalecer o diálogo e a cooperação com as comunidades. Destacou a orientação do governador Tarcísio de Freitas para garantir direitos e promover o desenvolvimento sustentável ao povo indígena das aldeias Pyau, Itakupe, Yvy Porã, Ita Endy, Ita Vera, Ytu, Pindo Miri, localizadas no Jaraguá, na capital paulista.

Durante o encontro, a iniciativa foi saudada pelas lideranças indígenas.

Foram lembradas as várias políticas públicas em execução, como o programa Guardiões das Florestas, reformas e construção de escolas nas aldeias, construção de moradias indígenas pela CDHU e a criação da Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas- CPPI, cujo coordenador é integrante das próprias comunidades.

“Estou aqui para reforçar o compromisso do Governador Tarcísio de Freitas com mais cidadania, justiça e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas”, destacou Fábio Prieto.

As manifestações das lideranças indígenas aconteceram no interior das Casas de Rezas, onde o Secretário Fábio Prieto foi recepcionado.

“Essa interação é fundamental para entender melhor os desafios enfrentados pelos povos indígenas e buscar soluções colaborativas”, ressaltou o secretário da Justiça e Cidadania.

“A presença de autoridades governamentais em territórios indígenas ajuda a fortalecer o diálogo entre o governo e as comunidades. Isso é crucial para construir confiança mútua e colaborar de maneira mais eficaz na solução de problemas e na implementação de políticas públicas”, comentou o Cacique Cristiano Kiririndju, Coordenador das Políticas Públicas para as Comunidades Indígenas.

Para Márcio Vera Mirim, líder da Aldeia Yvy Porã, a visita inédita de um secretário de governo do estado de São Paulo traz visibilidade às questões e desafios enfrentados pelos povos indígenas. “Estamos honrados com a visita do secretário Fábio Prieto e de toda sua equipe em nossas terras. Este encontro pode resultar em compromissos de apoio ao desenvolvimento econômico e social aos indígenas, promovendo projetos de educação, saúde, infraestrutura e outros benefícios essenciais”, disse Márcio Vera Mirim.

Márcio Vera Mirim lembrou ao secretário que a comunidade esperou 20 anos para executar a obra da nova escola, concretizada agora pelo governo Tarcísio.