Secretaria de Esportes divulga calendário de competições

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo anunciou na última terça-feira (11) o calendário de competições para 2025.

São 13 eventos, que compreendem o período de março a dezembro. Apenas dois deles, Copa de Ginástica Rítmica e Jogos Abertos do Interior, são formatados em uma única etapa, apenas com a final estadual. No caso dos Jogos Regionais, a disputa acontece em etapas regionais, sem final estadual. Os demais decorrem ao longo do ano divididos em fases, até o encontro dos classificados na final estadual.

Confira como ficou estruturado o calendário da Sesp para este ano.

Jogos Abertos da Juventude: início em 7 de março (fase sub-regional)

Jogos Escolares do Estado de São Paulo: início em 10 de março (Etapa 1 – fase classificatória)

Campeonato Estadual de Futebol José Astolphi: início em 19 de março (fase classificatória)

Jogos da Melhor Idade: início em 30 de abril (fase regional)

Pró Atletismo: início em 2 de junho (fase sub-regional)

Jogos Regionais: início em 3 de julho (2ª Região)

Pró Natação: início em 1º de agosto (fase sub-regional)

Ginastrada: início em 1º de agosto (fase regional)

Copa de Basquete do Estado de São Paulo: início em 13 de agosto (fase sub-regional)

Copa de Futsal do Estado de São Paulo: início em 13 de agosto (fase sub-regional)

Copa de Handebol do Estado de São Paulo: início em 13 de agosto (fase sub-regional)

Copa de Vôlei do Estado de São Paulo: início em 13 de agosto (fase sub-regional)

Copa de Ginástica Rítmica do Estado de São Paulo: início em 4 de setembro (final estadual)

Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”: início em 25 outubro (final estadual)