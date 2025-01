Secretaria de Agricultura disponibiliza livros gratuitos sobre alimentos do agro paulista

Com objetivo de transmitir as melhores informações e práticas de alimentação saudável à sociedade, a Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSALI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, disponibiliza gratuitamente dezenas de livros sobre segurança alimentar, combate ao desperdício com o aproveitamento de folhas, talos, cascas, entrecascas e sementes, informações nutricionais, históricas e culturais, além de dicas de preparo dos alimentos.

São mais de 30 publicações com download gratuito sobre temas importantes para a segurança alimentar e nutricional, como a coleção Agro SP na Mesa, que valoriza os principais produtos das cadeias paulistas na economia do Estado com informações sobre benefícios nutricionais, curiosidades e receitas saudáveis para incentivar e diversificar o consumo. A coleção conta com dez alimentos já publicados: café, banana, citrus, suínos, milho, amendoim, leite e derivados, arroz e feijão, batata e cacau. A Cosali dá ênfase ao aproveitamento integral dos alimentos – considerando o alto valor nutritivo de suas partes não convencionais.



A Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), também vinculada à Pasta, disponibiliza publicações sobre cooperativismo e associativismo de forma gratuita. São mais de 50 livros que discutem questões teóricas e práticas sobre os modelos de produção coletiva.

Os livros da Secretaria de Agricultura estão disponíveis no site da pasta e também na plataforma Amazon. São publicações para todas as idades, passando por informações técnicas, dicas práticas e livros educativos para crianças.

Os livros da coleção Agro SP na Mesa, além de outras publicações da SAA, podem ser acessados gratuitamente no site da Cosali, neste link.

As publicações da Codeagro, sobre cooperativismo e associativismo, podem ser baixadas neste link.

Já as publicações da SAA na Amazon, a maioria sem custos, podem ser acessadas neste link.