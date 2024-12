Projeto Cozinhalimento capacita mais de 24 mil pessoas em São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Projeto Cozinhalimento, uma iniciativa da Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosali), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), anunciou que mais de 24 mil indivíduos foram capacitados ao longo deste ano. Os cursos oferecidos pelo projeto foram realizados em 251 cozinhas profissionais distribuídas pelo estado. Em um avanço significativo, 71 novas unidades foram inauguradas neste ano, com a meta ambiciosa de atingir um total de 305 cozinhas até o final de 2026.

A principal finalidade do Cozinhalimento é promover a conscientização sobre alimentação saudável, combater o desperdício, assegurar a manipulação correta dos alimentos e estimular o empreendedorismo. O projeto celebra não apenas os números, mas também os impactos positivos na vida dos participantes.

Entre os beneficiados está Júlia Damelio, uma enfermeira de 34 anos que participou do curso inaugural do Cozinhalimento em Cordeirópolis, em fevereiro de 2023. Mãe de uma criança com espectro autista, Júlia decidiu abandonar sua carreira para dedicar-se ao cuidado da filha. Desde então, ela começou a produzir pães e bolos em casa. Com o aprendizado adquirido no curso, Júlia aprimorou suas receitas e diversificou seus produtos. “O curso foi fundamental; aprendi sobre reaproveitamento de alimentos e pude esclarecer dúvidas diretamente com as nutricionistas. Agora, meu cardápio está mais variado, minha lucratividade aumentou e implementei adaptações para evitar o desperdício”, compartilhou Júlia.

Anna Carolina de Brito Borges, assistente agropecuária do Departamento de Segurança Alimentar da Cosali e integrante da equipe do Projeto Cozinhalimento, expressou entusiasmo pelos resultados alcançados neste ano e manifestou otimismo para 2025. “Tivemos um ano muito produtivo com as entregas do Cozinhalimento; além das novas cozinhas, capacitamos mais de 24 mil pessoas, reforçando o conceito de Segurança Alimentar em todo o Estado. Para o próximo ano, nossa expectativa é superar esses números com novos convênios e capacitações”, afirmou Anna.

Sobre o Projeto

O Projeto Cozinhalimento visa a instalação de cozinhas profissionais destinadas à formação de agentes multiplicadores nas ações voltadas para segurança alimentar e nutricional sustentável, além do fomento à geração de renda. As atividades incluem cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos focados na capacitação nutricional, combate ao desperdício e incentivo ao empreendedorismo.