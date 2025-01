Secovi-SP oferece cursos especializados para o setor imobiliário

O Secovi-SP, por meio da sua universidade corporativa, oferece uma gama de cursos especializados voltados para o mercado imobiliário. As opções de capacitação cobrem áreas fundamentais como incorporação imobiliária, administração de condomínios e direito imobiliário empresarial. Estes cursos são ideais para profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos técnicos, jurídicos e operacionais, e estão sendo oferecidos no formato online, com início previsto para o primeiro trimestre de 2025.

O curso Incorporação Imobiliária terá início em 17 de fevereiro e vai até o dia 7 de julho de 2025, toda segunda e quarta-feira das 19 às 22 horas, e oferece uma imersão nas práticas de incorporação, abordando desde a prospecção e aquisição do terreno até a construção e entrega do empreendimento. A formação é ideal para profissionais que buscam entender as regulamentações, a viabilidade econômica dos empreendimentos, entre outros aspectos da atividade de incorporação.

O Formação para Profissionais de Administradoras de Condomínios e Síndicos prepara os participantes para gerenciar condomínios de forma eficiente, cobrindo temas como administração financeira, jurídica e resolução de conflitos e visa capacitar síndicos e administradores para lidar com as complexidades do setor condominial. Será realizado de 11 de março a 8 de julho de 2025, das 19 às 22 horas, às terças e quintas-feiras.

Por fim, o curso de Direito Imobiliário Empresarial terá aula inaugural no dia 19 de março de 2025, das 19 às 21 horas, com demais aulas abrangendo o período de 21 de março até 28 de novembro as sextas-feiras, das 08h30 às 12 horas. Aborda as questões legais que envolvem o mercado imobiliário empresarial como contratos, estruturação de empreendimentos e incorporações, fundos imobiliários, securitização, responsabilidade civil, entre outros, sendo as aulas voltadas para advogados e profissionais que atuam na área jurídica do setor imobiliário.

