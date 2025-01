Ampliar Secovi-SP disponibiliza 425 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP, está com inscrições abertas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas administrativa e de beleza, que serão ministrados em 2025.



Os cursos oferecidos são: Design de Sobrancelhas (20 vagas), Maquiagem Profissional (20 vagas), Auxiliar Administrativo (40 vagas), Informática Básica/HelpDesk (40 vagas), Assistente de Recursos Humanos (40 vagas), Assistente de Logística (40 vagas), Excel Avançado (25 vagas), Excel do Básico ao Avançado (50 vagas), Educador Social (40 vagas), Assistente Financeiro (40 vagas), Porteiro e Vigia (40 vagas) e Capacitação Profissional para Corretores de Imóveis (30 vagas). Ao todo, são 425 vagas.



O prazo para efetuar a inscrição varia de acordo com o início de cada curso.



Requisitos – Para se matricular, o interessado deve possuir renda familiar de até três salários-mínimos e estar cursando ou ter concluído o ensino regular. A faixa etária para os cursos varia entre 14 e 35 anos.



As aulas presenciais são ministradas, dependendo do curso, no período manhã ou da tarde, de segunda a sábado, na sede do Ampliar, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2.344 – Bela Vista, em São Paulo/SP.



Para mais informações e inscrições, entre em contato pelos telefones (11) 3253-3530 e (11) 94305-0706 (WhatsApp) ou acesse: www.ampliar.org.br