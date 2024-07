Secovi-SP divulga Pesquisa de Locação Residencial de junho

A Pesquisa Mensal de Locação Residencial, realizada pelo departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, aponta variação média de 0,50% no valor do aluguel em junho, na cidade de São Paulo.

Com o resultado, o valor médio acumulado em 12 meses (julho de 2023 a junho de 2024) atingiu 8,39% e permaneceu acima do percentual do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que registrou variação de 2,45% em igual período.



VARIAÇÃO DO VALOR MÉDIO COMPARADO COM

O IGP-M ACUMULADO 12 MESES

De acordo com a Pesquisa, em junho, os valores médios de todas as tipologias tiveram alta. O aluguel dos imóveis de 3 dormitórios registrou variação de 0,65%, seguido das unidades de 1 quarto (0,50%) e de 2 dormitórios (0,45%).

Garantias e Velocidade de Locação

O depósito de três meses de aluguel foi a garantia utilizada em 46,5% dos contratos, enquanto o fiador respondeu por 37,5% do total. O seguro-fiança foi a opção escolhida por 14% dos proprietários e outros tipos de garantias locatícias representaram 2% dos contratos em junho.

O IVL (Índice de Velocidade de Locação), que avalia o número de dias que se espera até a assinatura do contrato de aluguel, indicou que o período de ocupação permanece oscilando entre 35 e 84 dias. Os imóveis alugados mais rapidamente foram as casas e os sobrados: de 37 a 61 dias. Os apartamentos tiveram um ritmo de escoamento mais lento: de 35 a 84 dias.

Confira a íntegra da Pesquisa de Locação do Secovi-SP.