SECLIMA apresenta projetos prioritários para Rio Grande da Serra

Na manhã desta segunda-feira (27), a Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SECLIMA) de Rio Grande da Serra apresentou os três eixos prioritários que guiarão suas ações nos primeiros 100 dias de governo. Os projetos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, que tem como princípio “não deixar ninguém para trás”.

O evento contou com a presença do prefeito Akira Auriani, da vice-prefeita Vilma, do secretariado municipal, além do secretário de Clima e Meio Ambiente, Marcelo Marcondes, e do presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Claudio Fernando.

Durante a apresentação, foram detalhadas iniciativas que abrangem desde a gestão ambiental sustentável até a causa animal e a educação para a preservação do meio ambiente.

Programa Agenda Pública Ambiental

Um dos destaques é o Agenda Pública Ambiental, que busca promover práticas sustentáveis na administração municipal. Entre as ações previstas estão:

• Educação ambiental para servidores públicos;

• Criação de uma rede de suprimentos sustentável;

• Redução de consumo e desperdícios;

• Regulamentação de legislações ambientais;

• Implantação do licenciamento ambiental digital, do sistema Geoportal e do Observatório do Clima.

O secretário Marcelo Marcondes destacou que essas medidas visam fortalecer uma gestão pública mais eficiente e alinhada com a preservação do meio ambiente.

Causa animal: Programa Pegada Legal

Na área de bem-estar animal, o Programa Pegada Legal foi anunciado como um marco na proteção de animais domésticos e silvestres. Entre as iniciativas, destacam-se:

• Criação do Departamento de Fauna (DP Fauna), com inauguração prevista para março;

• Combate ao tráfico de animais silvestres e aos maus-tratos;

• Criação de um espaço para despedidas dignas aos pets, o Pet Eterno;

• Formação de um conselho e de um fundo municipal de bem-estar animal;

• Projetos de guarda responsável e educação ambiental sobre cuidados com os animais.

O prefeito Akira destacou que o projeto simboliza o cuidado integral com os cidadãos e seus animais, promovendo ações efetivas e inovadoras na área.

Gestão de resíduos: Programa Recicla RGS

Com foco na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Recicla RGS foi apresentado como uma solução para a gestão eficiente de resíduos no município. A proposta trabalha o descarte seletivo em duas frações – seco e úmido – e se inspira no modelo japonês, que valoriza a educação ambiental desde a infância.

Flávio Nakaoka, secretário-adjunto da SECLIMA e coordenador do programa, destacou que a iniciativa já foi implantada no Paço Municipal e será expandida gradualmente para os demais prédios públicos e, posteriormente, para todo o município. Segundo ele, a educação e a participação da população serão essenciais para o sucesso do programa.

Ações concretas: plantio de árvores

Encerrando a semana de lançamentos, a SECLIMA realizará o plantio de 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em áreas estratégicas do município. A ação faz parte do Programa Recomeça Rio Grande, que tem como meta o plantio de 1.000 mudas ao longo do ano.

“Ao promover esse plantio, reafirmamos nosso compromisso com a ampliação das áreas verdes e a redução das ilhas de calor em Rio Grande da Serra”, ressaltou o secretário Marcelo Marcondes.