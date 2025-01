Sebrae-SP tem e-book gratuito para negócios no mercado de moda autoral

Para quem tem ou pretende ter um negócio próprio no mercado de moda autoral, o Sebrae-SP colocou à disposição um e-book gratuito com detalhes sobre o segmento, oportunidades, a cadeia produtiva e responsabilidades socioambientais desse mercado.

O e-book aborda ainda temas como posicionamentos e práticas da moda autoral, personas, desafios e dificuldades no setor, ações para o futuro do segmento e dá um panorama de São Paulo como polo desse mercado.

A moda autoral tem como uma de suas características a criação de peças únicas, que trazem a visão de estilistas, designers e marcas. Também é caracterizada pela originalidade, com espaço para a experimentação com materiais inovadores e por seu caráter identitário e exclusivo.

Segundo a consultoria IEMI – Inteligência de Mercado, em 2022 a indústria da moda gerou R$ 229 bilhões para a economia nacional, sendo R$ 199 bilhões decorrentes do vestuário. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), há cerca de 420 mil empresas ativas no setor de moda brasileiro, sendo 25% delas no Estado de São Paulo.

“O e-book Moda Autoral traz um panorama geral para quem quer empreender nesse mercado, que tem grande potencial. A moda autoral está ganhando cada vez mais espaço justamente porque vai na contramão do fast fashion, trazendo personalidade e representatividade às peças, além de ter geralmente uma preocupação voltada para a sustentabilidade”, explica a consultora de negócios do Sebrae-SP Izabela Bérgamo.

O e-book está disponível em Link.

Além do ebook de Moda Autoral, no site do “Crie Sebrae” no eixo de Moda Autoral, é possível encontrar vários outros conteúdos como ebooks, podcasts, vídeos, entre outros, para ajudar os empreendedores desse segmento a se desenvolverem cada vez mais. Acesse: Link