Brasil Fashion Designers 2025 chega a São Paulo com foco em novos talentos da moda

O Brasil Fashion Designers (BFD), promovido pelo Febratex Group, retorna com força total em 2025, consolidando-se como uma plataforma de valorização do design e revelação de novos talentos no setor de moda. Além de incentivar a criatividade, o concurso promove uma integração entre os diferentes elos da cadeia têxtil, fortalecendo a conexão entre estudantes, profissionais e a indústria.

O grande destaque desta edição é o prêmio principal: o vencedor terá todas as despesas pagas para apresentar sua coleção na Expotextil Peru, em Lima. Reconhecida como uma das feiras mais importantes do setor têxtil na América Latina, a Expotextil Peru oferece uma vitrine global e uma oportunidade única para que jovens designers ampliem sua visibilidade e iniciem trajetórias promissoras no mercado internacional.



Após uma pausa, o BFD retomou suas atividades em março de 2024, durante a Agreste Tex, em Caruaru (PE), marcando um novo ciclo para o concurso. Agora, o evento chega à capital paulista como parte da programação da FebraTêxtil, no Expo Center Norte. No dia 18 de fevereiro de 2025, os finalistas apresentarão suas criações em um desfile exclusivo, que promete ser um espetáculo de inovação e talento. Além disso, os looks selecionados serão expostos nos dias 19 e 20 de fevereiro, consolidando o BFD como uma vitrine essencial para os novos nomes da moda brasileira.

Tema 2025: Vivi Haydu – O Legado de uma Mulher de Vanguarda

Vivi Haydu

Nesta edição, o tema celebra a trajetória de Vivi Haydu, uma figura icônica da moda brasileira. Natural do Egito e radicada no Brasil desde 1957, Vivi foi responsável por transformar a Fenit (Feira Nacional da Indústria Têxtil) em uma plataforma global, promovendo o design brasileiro no mercado internacional.

Como diretora da Revista Têxtil, pioneira no setor, Vivi consolidou sua influência na moda e na indústria. Visionária, ela foi uma das primeiras a defender práticas éticas e sustentáveis, integrando o design têxtil com a moda. Seu legado inspira os participantes a criarem coleções masculinas, femininas ou mistas que unam conceito, originalidade e sustentabilidade, refletindo as tendências do Inverno 2025.

“Queremos oferecer aos jovens designers a oportunidade de desenvolver e apresentar suas criações em um ambiente profissional, conectando-os diretamente com a indústria têxtil e as tendências do mercado. O Brasil Fashion Designers vai além de um concurso, é uma ponte para o futuro da moda”, destaca Ricardo Gomes, Gerente de Novos Projetos do Febratex Group.



Finalistas selecionados



A edição 2025 conta com dez finalistas que foram escolhidos com base em critérios como criatividade, originalidade, conceito e adequação ao tema. São eles:

André Rodrigues – FAM – Faculdade das Américas

Bianca Vieira – USP Leste

Douglas Lopes – SENAI

Guilherme da Silva – FMU Vila Mariana

Gustavo Marques – USP Leste

Jeniffer Rodrigues – USP Leste

Kauê Gomes – FAM – Faculdade das Américas

Lívia dos Passos – SENAI

Mariana Vallim – FAM – Faculdade das Américas

Sofia de Oliveira – UniDrummond

As coleções criadas pelos finalistas serão apresentadas em um desfile no dia 18 de fevereiro. O time de jurados, composto por renomados especialistas de moda e design da indústria têxtil, escolherá o vencedor que representará o Brasil na Expotextil Peru, ampliando sua visibilidade e experiência no mercado internacional.



O Brasil Fashion Designers é aberto ao público visitante da FebraTêxil, tornando-se uma oportunidade única para quem deseja acompanhar de perto as novas tendências e conhecer o talento dos jovens designers que prometem transformar a moda brasileira.