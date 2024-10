Sebrae-SP realiza palestra sobre Empretec no escritório do Grande ABC 

O Sebrae-SP do Grande ABC vai realizar no dia 5 de novembro, às 9h, palestra gratuita sobre o Empretec, curso criado pela Organização das Nações Unidas – ONU, com a finalidade de fortalecer as habilidades e comportamentos empreendedores dos participantes.

A atividade é destinada a quem tem dúvida sobre o programa e aos interessados em participar da última edição do curso, que está programada para o mês de dezembro, em Santo André.

A palestra será realizada na regional do Sebrae em Santo André, que fica na Rua Figueiras, 316 – Jardim. Os participantes receberão certificado.

Para quem tem já um negócio ou quer empreender

O Empretec é um curso intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), voltado para o desenvolvimento de competências empreendedoras. A metodologia é baseada em jogos, debates e exercícios práticos, com o objetivo de ajudar os participantes a identificarem

seu perfil empreendedor e aprimorarem habilidades essenciais para o sucesso nos negócios. Em 2012, o Empretec passou a falar de inovação. Em 2018, a sustentabilidade foi incorporada entre seus temas.

No Brasil desde 1993, o Sebrae é responsável pela exclusividade na realização do curso, que acontece ao longo de seis dias e totaliza 60 horas de imersão. Durante esse período, especialistas conduzem os participantes em atividades que promovem transformação

de mentalidade pessoal e profissional. Todos são incentivados a desenvolver uma nova visão de liderança, melhorar o senso de oportunidade, superar desafios e aplicar suas habilidades de maneira mais eficaz.

As atividades ajudam os participantes a aprimorarem dez características essenciais de um empreendedor de sucesso como: persistência, correr riscos calculados e independência e autoconfiança. O programa é voltado tanto para quem já possui um negócio como para aqueles que desejam abrir uma empresa.

Como participar do curso do Empretec

No Grande ABC, a última edição do Empretec será realizada no escritório do Sebrae-SP em Santo André, de 2 a 7 de dezembro.

Os interessados devem se inscrever para seleção preenchendo o formulário AQUI

Após a inscrição, um dos analistas do Sebrae-SP entrará em contato para entrevista de seleção. Caso seja aprovado, será feita a análise do seu perfil empreendedor do inscrito, que será direcionado para efetuar o pagamento da inscrição/matrícula.

Palestras sobre Empretec

Data: 5/11 (terça-feira)

Horário: 9h30 às 11h30

Carga horária: 2h – Com certificado

Inscrições pelo LINK

Local: Rua das Figueiras, 315, Jardim, Santo André-SP