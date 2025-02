Inscrições abertas para o Programa Brasil Mais Produtivo em São Paulo

Empreendedores que estão em busca de aumentar a produtividade e a competitividade de seus pequenos negócios já podem se inscrever para o programa Brasil Mais Produtivo, uma parceria entre Sebrae, Governo Federal, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) que promove melhorias rápidas e de alto impacto para micro e pequenas empresas. O programa é gratuito e contém seis mil vagas em todo o Estado de SP. As inscrições começam hoje, 27/2, e vão até o dia 1º de junho pelo Link. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou em qualquer unidade do Sebrae-SP ou Sebrae Aqui.

O programa Brasil Mais Produtivo é aberto a micro e pequenas empresas das áreas de serviços, comércio e indústria de todo o Estado de São Paulo. O acompanhamento é individualizado por agentes bolsistas e pode ter duração de até seis meses. O objetivo é identificar eventuais problemas ou queixas e buscar soluções e inovações específicas a partir de um plano de ação com acompanhamento especializado.

O programa promove o aumento tecnológico e estimula a pesquisa e o desenvolvimento de processos inovadores, por meio da oferta de bolsas de incentivo, com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Sebrae no ecossistema de inovação, alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento dos pequenos negócios através de uma metodologia própria.

Ele busca atender a pequenos negócios que passam por questões como sazonalidade das vendas, gestão financeira deficiente, tíquete médio baixo, sobrecarga ou ociosidade de funcionários, alta rotatividade, estoque alto, problemas de layout e espaço, entre outras. As soluções envolvem desde elaboração de plano de marketing e posicionamento digital até orientação financeira, definição de metas, aprimoramento da gestão de estoque, ações de vendas, treinamento de funcionários, melhoria do processo de seleção etc.

“O programa teve início em setembro de 2022. De lá para cá já aplicamos a metodologia de produtividade com agentes locais de inovação em mais de 25 mil empresas, que registraram um aumento médio de 28,4% na produtividade e 11,7% de faturamento no Estado de SP”, destaca o gerente da Unidade Territorial e Setorial do Sebrae-SP, Fábio de Paula Augusto.

Vagas no Estado de SP, por região

Alto Tietê – 180

Araçatuba – 180

Araraquara – 180

Baixada Santista – 225

Barretos – 105

Bauru – 225

Botucatu – 105

Campinas – 225

Capital Centro – 225

Capital Leste I – 225

Capital Leste II – 180

Capital Norte – 225

Capital Oeste – 225

Capital Sul – 225

Franca – 180

Grande ABC – 225

Guaratinguetá – 105

Guarulhos – 225

Jundiaí – 180

Marília – 180

Osasco – 225

Ourinhos – 105

Piracicaba – 180

Presidente Prudente – 180

Ribeirão Preto – 225

São Carlos – 180

São João da Boa Vista – 105

São José do Rio Preto – 225

São José dos Campos – 225

Sorocaba – 225

Sudoeste Paulista – 105

Vale do Ribeira – 90

Votuporanga – 105

