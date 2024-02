Sebrae-SP Notícias mostra as novidades do varejo para 2024

As principais tendências do varejo são o tema do programa Sebrae-SP Notícias desta semana. A edição de 5 de fevereiro fala também do Fórum de Diversidade que será realizado de 6 a 8 deste mês e de uma pesquisa sobre os planos dos consumidores para o carnaval.

Os consultores do Sebrae-SP Márcio Guerra e Evandro Di Todaro fizeram parte da equipe da missão que visitou a NRF 2024 – Retail’s Big Show, a maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova York em janeiro. Guerra e Todaro falaram sobre o que viram no evento, como a linha de atuação que explora o e-commerce intuitivo e busca oferecer uma experiência de compra online fácil de entender e usar. Na conversa, os consultores abordaram também o uso da inteligência artificial, sustentabilidade e a combinação entre a loja física e digital.

O 2º Fórum de Diversidade – empreendedorismo e negócios, promovido pelo Sebrae-SP de 6 a 8 de fevereiro também foi assunto no programa. O evento é gratuito e traz mais de 50 palestras sobre negócios e o público LGBTQIAPN+, mulheres, negros, pessoas com deficiência e pessoas 50+.

Para o empreendedor que espera faturar com o carnaval, o Sebrae-SP Notícias traz informações de uma pesquisa que mostra os planos dos consumidores para a data.

Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Para assistir, clique no Link