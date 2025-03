Sebrae-SP lança programa para quem deseja empreender em moda autoral

Na próxima quarta-feira (26), o Sebrae-SP vai lançar o programa “CRIE Moda Autoral” para os pequenos negócios paulistas. O evento de lançamento será realizado das 19h às 21h no auditório do Sebrae-SP, localizado na Rua Vergueiro, 1.117, 1º andar, no Paraíso. Haverá também transmissão simultânea on-line pelo YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Durante o evento, consultores e convidados vão falar sobre moda autoral, suas particularidades, diferenciais e oportunidades de mercado tanto para quem já atua no segmento, quanto para quem tem interesse em começar um pequeno negócio no setor, inclusive estudantes. Além disso haverá um talk show com Grace Santos, Jorge Feitoza e Ana Sudano, especialistas na área, onde vão compartilhar suas experiências e passar insights para empreendedores e empreendedoras participantes.

O encontro ainda vai promover a apresentação da primeira trilha de desenvolvimento de negócios de moda autoral criada pelo Sebrae-SP para a capacitação dos pequenos negócios. “Queremos ajudar os empresários a se capacitarem e desenvolverem seus negócios, tanto na parte da gestão quanto no desenvolvimento de produtos e coleções. Vamos oferecer workshops coletivos, orientações técnicas individuais, ebooks e trilhas estruturadas de forma gratuita durante o programa que já começa neste mês de abril”, comenta a gestora estadual do Sebrae-SP no segmento de moda, Izabela Bergamo.

O Sebrae-SP já possui capacitações para o segmento de moda no varejo e na indústria, mas para a gestora, o lançamento o “CRIE Moda Autoral” visa dar um enfoque especial para o desenvolvimento do segmento. “Teremos um olhar voltado para a moda autoral, que possui público e especificidades que demandam conteúdos mais direcionados pensando em diversidade, sustentabilidade, territorialidade, produção fora de série e outras particularidades“, conclui Bergamo.

O programa Crie Moda Autoral foi desenvolvido pelo Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, iniciativa liderada pelo Sebrae-SP em parceria com Sebrae Nacional, e tem como objetivo desenvolver ações para apoiar e fomentar a moda autoral no Brasil.

SERVIÇO

Lançamento – CRIE Moda Autoral

Data: quarta-feira, 26 de março de 2025

Horário: 19h às 21h

Local: Auditório do Sebrae-SP

Endereço: Rua Vergueiro, 1117, 1º andar – Paraíso – São Paulo/SP

Transmissão ao vivo on-line: Link

Inscrições presenciais: Link