Seade apresenta Centro de Estatísticas Públicas em parceria com universidades

A Fundação Seade lançou neste mês de outubro o Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas (CCDEP). Feito em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o centro vai promover inovações no campo da produção estatística, por meio do desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas tecnológicas utilizando Inteligência Artificial.

O objetivo é gerar indicadores sociais, econômicos e demográficos detalhados e precisos, que fornecerão subsídios para a formulação de políticas públicas no Estado de São Paulo.

O CCDEP abriga instituições de pesquisa parceiras como a Escola de Administração de Empresas da FGV de SP, o Departamento de Sociologia da FFLCH-USP, o Departamento de Engenharia de Transportes da POLI-USP, o Instituto de Matemática e Estatística da USP, o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, o Escritório de Gestão de Dados da UNESP, a University College London (UCL) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

Além das instituições citadas, os trabalhos serão desenvolvidos de forma articulada com órgãos do Governo de São Paulo, como a Secretaria da Fazenda e Planejamento, a CPTM e o Metrô.

Sobre o CCDEP

O Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas (CCDEP) foi criado em outubro de 2024 com o objetivo de desenvolver ferramentas tecnológicas e usar novas fontes de dados para produzir indicadores de apoio a políticas públicas.