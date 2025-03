SCS tem menos delitos que as cidades vizinhas

Seguindo o compilado de informações levantadas pelo ABCdoABC, no portal da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, agora, a menor cidade do ABC, São Caetano do Sul apresenta números bem inferiores, em comparação com os índices de roubos e furtos das duas cidades vizinhas, Santo André e São Bernardo do Campo.

Apesar de chamar a atenção novamente do ponto de vista Educacional, já que São Caetano é o município com maior índice de escolaridade, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em que aponta que o número médio de anos de estudo de pessoas com mais de 25 anos é de 12,7 anos, sendo o maior do Brasil, a cidade traz amostragem estável em alguns índices criminais, leve alta em outros e queda em um tipo de delito.

Redução no gênero roubos outros

O número que apresentou redução foi o que indica roubos outros, na qual o município teve registrado 37 casos em dezembro de 2024 contra 32 anotações em janeiro de 2025, uma redução de 13,75%.

Estabilidade em outros dois índices

Por outro lado, de acordo com informações do site da SSP-SP, a cidade se manteve estável com os números de roubo de cargas, em que apresentou um caso em dezembro de 2024 e a mesma quantidade em janeiro passado.

A mesma conta serve para expressar os números de roubos de veículos, em que em dezembro último foram apresentados três registros, número que se repetiu em janeiro de 2025.

Na contramão, aumento em dois outros índices

No sentido oposto, o furto de veículos, na pequenina São Caetano do Sul, com cerca de 166 mil habitantes, dobrou, passando de 13 registros em dezembro de 2024 para 26 em janeiro de 2025, alta de 100%.

Outro tipo de crime que apresentou elevação foram os furtos outros, que em dezembro de 2024 teve em seu território 197 casos desse gênero, mas que em janeiro de 2025 subiu para 207, um aumento de cerca de 5,5%.