SBT reestrutura operações para impulsionar resultados

O SBT anunciou uma importante reestruturação em sua estrutura organizacional com o objetivo de impulsionar resultados e expandir seu modelo de negócios. A partir desta segunda-feira, as funções antes atribuídas à Diretoria Executiva de Operações passam a ser conduzidas pela Presidência em colaboração com os superintendentes das áreas de Distribuição, Tecnologia & Serviços; Criação & Produção de Conteúdo; Negócios & Comercialização; e Financeira.

Mudança na Liderança: Fernando Justus Fischer Assume Novo Desafio

Após 27 anos de trajetória na empresa, onde ocupou diversas posições de liderança, incluindo a Diretoria Executiva de Operações, Fernando Justus Fischer inicia um novo capítulo profissional. O executivo passa a exercer a função de Diretor de Relações Institucionais e Novos Negócios no Grupo Silvio Santos, sob a liderança de Ana Karina Bortoni, presidente do grupo.

Segundo a nota oficial da emissora, a mudança reforça o compromisso da empresa em manter uma estrutura ágil e integrada, buscando eficiência e inovação nas operações.

Consultoria de Rinaldi Faria e Alerta Contra Especulações

O empresário Rinaldi Faria segue como consultor da Presidência, oferecendo suporte em diversas áreas estratégicas com foco na otimização dos processos e na produção de conteúdos relevantes para o público. O SBT destacou que sua atuação será fundamental para manter a competitividade da emissora no cenário nacional.

Por fim, o comunicado ressalta que qualquer informação sobre contratações, modificações ou estreias que não sejam divulgadas oficialmente pela empresa devem ser tratadas como especulações. A emissora reafirmou o compromisso de seguir com o legado que há 43 anos encanta os brasileiros.