SBT inova aos sábados com ‘Eita Lucas’ e nova temporada de ‘Esquadrão da Moda’

O SBT se prepara para uma reformulação em sua grade de programação aos sábados, com a introdução de atrações inéditas. A partir deste fim de semana, o canal lança “Eita Lucas”, um programa apresentado por Lucas Guimarães, ao lado do retorno do icônico “Esquadrão da Moda”, que contará com um novo integrante em sua equipe.

Durante uma coletiva virtual, tanto Lucas Guimarães quanto o diretor Leandro Santello compartilharam detalhes sobre o que o público pode esperar das novas atrações. O programa “Eita Lucas” promete ser repleto de jogos, sorteios, entrevistas e entretenimento diversificado. Em suas palavras, Guimarães destacou: “É uma proposta voltada para o povo. O telespectador vai se identificar e encontrar seu reflexo aqui.”

Leandro Santello acrescentou que a nova produção resgata a essência dos clássicos programas de auditório do SBT. Ele ressaltou: “Lucas absorveu muito da cultura da emissora. Este programa possui a assinatura do SBT, com quadros que fazem referência a grandes nomes como Silvio Santos e Gugu Liberato. Com certeza será uma experiência divertida para todos.”

Por outro lado, a nova temporada de “Esquadrão da Moda” também estreia no mesmo dia, agora com um time renovado. O estilista Dudu Bertholini se junta à modelo Renata Kuerten para ajudar na transformação do visual e na elevação da autoestima das participantes. Com orientações sobre estilo, beleza e comportamento, a dupla promete revelar o melhor de cada escolhida.

Dudu Bertholini expressou sua empolgação com a nova fase do programa: “Estou ansioso para auxiliar as pessoas a se redescobrirem através da moda!”

A programação do SBT aos sábados agora conta com novos horários: