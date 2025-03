SBC lança Faculdade Municipal 100% gratuita

Um prédio abandonado há anos, com rachaduras, desocupado e que agora será dedicado à qualificação, mais do que isso, se tornará um polo educacional universitário gratuito e, que ocupará o antigo prédio da Fundação Criança, na rua Marechal Deodoro, um dos principais e mais movimentados corredores comerciais da cidade, que passará a contar, a partir do segundo semestre de 2025, com a Faculdade Municipal Gratuita de São Bernardo do Campo.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos), no anúncio do novo Centro Universitário, na última sexta-feira (14), lembrou que esse projeto não nasceu agora e, sim, está dentro de seu plano de governo.

Aprovação e agradecimento

“A aprovação pela Câmara Municipal do programa Faculdade Municipal Gratuita de São Bernardo do Campo. Por isso, quero agradecer a todos os vereadores por ter nos dado o aval para criação de um programa tão importante como é esse. Esse programa, a Faculdade Gratuita de São Bernardo do Campo faz parte do plano de governo, que é um compromisso meu com a população de São Bernardo e com muita felicidade estamos entregando mais um compromisso. Não é só a Faculdade, tem muita coisa e já entregamos, em poucos dias, e vamos continuar entregando 100% daquilo que me comprometi com a população de São Bernardo ao longo do nosso mandato”, garantiu o podemista.

Vereadores e secretários aguardando a chegada de Marcelo Lima para o anúncio da Faculdade Gratuita

Lima explicou onde será o novo polo educacional e que será feito um reaproveitamento de um próprio público, contribuindo com a economia de recursos públicos.

“Na rua Marechal Deodoro. Ali era a unidade da Fundação Criança, que há alguns anos está abandonada, mais um próprio municipal, desperdício de prédio, que não tinha atividade, e que a partir de agora entra em reforma, e a partir do segundo semestre passa a receber 200 alunos para formação de nível superior. Cursos que serão criados em parceria com iniciativa privada, que entra com toda mão de obra, corpo docente, sem custo nenhum para o município, que vai arcar com água, luz, vamos criar todo administrativo, com poucas pessoas, servidores da carreira da Prefeitura e que vão administrar a Faculdade, gerenciar, toda limpeza e manutenção ficarão sob custeio da Prefeitura de São Bernardo do Campo”, explicou o chefe do Executivo.

Formação de jovens em vulnerabilidade

No dia do anúncio, o prefeito, ao lado de vereadores da base de sustentação e secretários, afirmou que essa parceria dá oportunidade de, além de formar jovens, principalmente em vulnerabilidade, que estão no terceiro ano do segundo grau, fará com que eles possam ter um norte após a formação do segundo grau e entender que São Bernardo entregará a curso superior gratuito que promoverá, além da capacitação, a profissionalização do jovem, contribuirá com a busca do emprego com maior remuneração, e que é isso que o jovem aguarda e que “essa Faculdade vem ao encontro para entregar ao jovem de São Bernardo a capacitação profissional para ir em busca de empregos e oportunidades com maior remuneração”, disse Marcelo.

Anúncio foi feito ao lado de vereadores da base de sustentação e secretários do Governo

O chefe do Executivo explicou quem serão os beneficiados e como serão feitas as distribuições de atribuições.

Poder Público e iniciativa privada de mãos dadas

“Esse é um projeto que vem beneficiar pessoas de baixa renda, homens e mulheres que não têm a possibilidade de contratar um curso superior, por isso vamos capacitar com curso e ficarão prontos para o mercado de trabalho com melhor remuneração. Para isso, tem que ser morador de São Bernardo do Campo, e a iniciativa privada vai conceder todos os cursos, docentes, todo corpo técnico, pedagógico e a Prefeitura vai entrar com o prédio e o administrativo, estrutura física, todo material, carteira, lousa, que temos, todo material de universidade, porque a Faculdade de Direito tem esse material lá e que não está sendo utilizado, então, vamos utilizar toda mobília da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma autarquia do município. Já todo docente é da iniciativa privada e também a questão pedagógica dos cursos, aliás, ao mesmo tempo, os vereadores criaram uma comissão que estão acompanhando o almoxarifado, porque vamos criar um laboratório de informática para ampliar a tecnologia. Pois, temos um prédio de quatro andares, com elevador, mas, vamos adaptar toda acessibilidade, e está no almoxarifado computadores novos de última geração, para que a gente possa ter um prédio com um laboratório de informática para atender aqueles que estudam e depois teremos um programa para atender as pessoas fora do curso superior”, projetou Lima.

Quais cursos?

Neste primeiro momento serão ministrados cursos de Logística, RH (Recursos Humanos), Empreendedorismo, Gestão Ambiental e Gestão Pública, porém, existe conversa em andamento que pode favorecer o aumento de cursos e de estudantes.

Prédio era utilizado pela Fundação Criança e passará por reforma para receber os novos discentes

Segundo Marcelo Lima, o prédio é histórico, entretanto, “está totalmente deteriorado, também foi alvo de leilão, não deu certo, e a prova que esse Governo, que falei desde o começo, ao invés de vender próprios Municipais, vamos destinar para o atendimento à população, com serviço gratuito, de qualidade. O prédio vai ser recuperado, não descartei receber doação da iniciativa privada para reforma, mas estou trabalhando para a própria Prefeitura custear toda reforma. Não são grandes reformas, porque é um prédio bem estruturado, e por se tratar de ter sido a Fundação Criança, tem sala de aulas, então em 90 dias a gente pode entregar, independente de ser iniciativa privada ou Prefeitura”, garantiu Lima.



Crédito: Celso Rodrigues

