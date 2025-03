Frota do Samu de São Bernardo é ampliada em 58% e qualifica atendimento de urgência 

Com o compromisso de qualificar o atendimento de urgência e emergência na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, sob a gestão de Marcelo Lima, viabilizou aumento de 58% na frota do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência). Atualmente, são 19 veículos, sendo que as duas mais novas ambulâncias de suporte básico foram recebidas na sexta-feira (14), doadas pelo Ministério da Saúde, após solicitação da Administração municipal.

Outros cinco veículos que também entram em circulação nesta semana foram doados pelo governo federal no fim de 2024, mas estavam sem a documentação completa, processo que foi formalizado pela atual gestão. Quando Marcelo Lima assumiu o governo, em 1° de janeiro deste ano, a frota contava com 12 veículos em circulação, entre ambulâncias de suporte avançado, suporte básico, motolâncias e veículo de apoio.

Entre os 19 veículos da frota, 12 são ambulâncias de suporte básico, duas de suporte avançado, uma ambulância da Rede Cegonha também de suporte básico, três motolâncias, sendo uma de reserva técnica e um veículo de apoio para transporte de pacientes entre equipamentos de saúde.

O Samu de São Bernardo conta com 12 bases, sendo uma na região central da cidade e uma em cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, o que faz com que o tempo de espera para atendimento de casos graves seja de, no máximo, nove minutos. São 317 profissionais, 250 deles na linha de frente, como motoristas e socorristas.

FOCO EM SALVAR VIDAS – “Quero parabenizar todos os trabalhadores da Saúde, por todo o trabalho que tem sido feito, porque em São Bernardo a saúde é uma prioridade” afirmou o prefeito Marcelo Lima, em evento de oficialização da chegada dos veículos. “Recebemos essas duas ambulâncias do governo federal, também temos recebido apoio do governo estadual e, aqui, não tem ideologia política nem partidária. Aqui o nosso foco é trabalhar pela população de São Bernardo”, completou o chefe do Executivo municipal.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, explicou que o governo liberou o pagamento de horas extras para que nenhuma equipe do Samu fique incompleta, como ocorria com frequência no ano passado. “Estamos com o Programa da Caravana da Saúde atendendo quem esperava por consultas e cirurgias, o Hospital de Urgência de portas abertas, somos um grande time com o compromisso de salvar vidas”, concluiu.

O diretor de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Romero Lima, explicou que os novos veículos qualificam o serviço prestado à população. “Os novos veículos modernizam a frota, minimizando as paralisações por problemas mecânicos, o que, consequentemente, se traduz em melhor atendimento à população, com menor tempo resposta, agilidade, segurança e conforto para a equipe e para os munícipes. O Samu salva vidas”, finalizou.