Saulo Fernandes vai se apresentar para ‘pipoca’ no mirante do Camarote Salvador

Saulo Fernandes, ícone do Axé Music, promete agitar o sábado de Carnaval (1º) no Circuito Barra-Ondina, em Salvador. O cantor se apresentará no mirante do Camarote Salvador, pelo segundo ano consecutivo, e também levará seus sucessos para o Palco Praia à noite.

Além de animar a folia, o show de Saulo terá um propósito especial: arrecadar fundos para o Hospital Martagão Gesteira, referência em atendimento pediátrico gratuito na Bahia. “Alegria mais linda do coração é cantar no Carnaval para o Martagão e democratizar a festa. Mais um ano com uma ‘pipoca’ gostosa no Camarote Salvador”, celebra Saulo.

A edição de 2025 marca 25 anos do Camarote Salvador, um dos mais tradicionais do Carnaval baiano. Segundo Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, o evento será uma homenagem à cultura baiana: “O show de Saulo será um momento de emoção e energia para todos os foliões”.

Saulo, que iniciou sua carreira na banda Chica Fé e ganhou fama como vocalista da Banda Eva, acumula sucessos como “Raiz de Todo Bem”, “Anjo” e “Bahia, Batuque, Orixá”.

Serviço:

Evento: Show de Saulo Fernandes

Local: Mirante Camarote Salvador | Circuito Dodô – Barra-Ondina

Data: 1º de março

Horário: Período da tarde