Saúde reajusta valor do auxílio para 2,9 mil pessoas com transtorno mental no Sudeste

O Ministério da Saúde aumentou o valor mensal do auxílio-reabilitação psicossocial do Programa “De Volta para Casa” (PVC) de R$ 500 para R$ 755. Criado pelo governo federal em 2003, o objetivo do PVC é reinserir psicossocialmente pessoas que saíram de longas internações em hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. O aumento de 51% beneficiará todos os participantes do programa, que atualmente totalizam mais de 4.100 em todo o país. Na região Sudeste, 2.933 pessoas recebem o benefício mensalmente, distribuídas da seguinte forma: São Paulo (1.418), Rio de Janeiro (822), Minas Gerais (691) e Espírito Santo (2).

Essa estratégia busca favorecer a reinserção psicossocial por meio de um auxílio que garante mais conforto e estabilidade financeira. Com isso, amplia-se a rede de relações destas pessoas e o seu bem-estar, além de estimular o pleno exercício dos seus direitos civis, políticos e de cidadania.

Saúde mental como prioridade

Tema caro à ministra da Saúde, Nísia Trindade, em 2023, ela determinou a criação de um departamento especial para tratar sobre saúde mental. Em caráter imediato, a pasta retomou a habilitação de novos serviços de saúde mental, bem como iniciou a recomposição do custeio dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs).

Para reduzir vazios assistenciais e ampliar o acesso dos brasileiros ao cuidado e bem-estar, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) vai construir 150 novos Caps em todas as regiões do país. Essa ampliação dos centros na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS) alcança municípios que juntos somam 13,4 milhões de pessoas.

A meta inicial da etapa de seleção de propostas, de construção de 75 centros de atenção, foi dobrada diante do grande número de pedidos – 1.429 propostas de 1.148 municípios. O investimento total é de R$ 339 milhões e os valores unitários variam entre R$ 2,1 e R$ 2,6 milhões, de acordo com o tipo de unidade.

O Ministério da Saúde também vai investir R$ 101 milhões em ações do Plano Juventude Negra Viva. O programa coordenado pela pasta da Igualdade Racial, com participação de outros 18 órgãos, beneficiará 44 mil jovens com estratégias de saúde mental.