Saúde Mental: especialista destaca a importância do apoio psicológico em momentos desafiadores

Em um momento de crescente conscientização sobre a saúde mental, a psicóloga hospitalar da Rede Oto, Mariana Kolb, destaca a importância de buscar apoio técnico, especialmente em momentos de crise, como doenças e perdas. A profissional, com vasta experiência na área, afirma que “a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e ignorar os sofrimentos emocionais pode agravar doenças e dificultar o processo de luto”.

Ainda de acordo com a especialista, a psicologia visa contribuir com a assistência global do paciente, validando as suas experiências subjetivas e buscando compreender como a dimensão psicossocial e os fatores emocionais impactam no seu processo de adoecimento. “A atuação do psicólogo hospitalar se dá junto à tríade que envolve paciente, rede de apoio, e equipe multidisciplinar, oferecendo cuidado integral, individualizado e humanizado”, ressalta.

O apoio psicológico oferece ferramentas para lidar com as emoções complexas que surgem em períodos de fragilidade. “Por meio da escuta ativa e acolhedora, é possível desenvolver estratégias para lidar com o estresse, a ansiedade e a depressão dos pacientes internados, além de encontrar significado para as experiências dolorosas”, avalia Mariana.

Segundo a profissional, a família é peça-chave no cuidado ao paciente, representando uma fonte de apoio significativa, além de mediar e facilitar, muitas vezes, a relação com a equipe de saúde. “As relações afetivas são um importante fator de proteção emocional e provedoras de bem-estar, sendo vitais no processo de recuperação”, reforça.

Mariana explica que como parte do tratamento, a família também precisa ser cuidada. “Por isso, os familiares devem ser acompanhados pelo Serviço de Psicologia Hospitalar, recebendo acolhimento, orientações e auxílio para enfrentar e vivenciar o adoecimento do seu ente querido”.

A especialista ressalta que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e autocuidado. “Muitas vezes, as pessoas acreditam que devem superar sozinhas as dificuldades, mas, além do suporte familiar, o apoio de um profissional pode fazer toda a diferença na qualidade de vida”, conclui.