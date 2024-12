As festas de fim de ano são um período de celebração, mas também podem ser um momento crítico para a saúde cardiovascular. O consumo excessivo de álcool, energéticos, privação sono e a desidratação são fatores que aumentam o risco de problemas cardíacos graves. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, com cerca de 400 mil óbitos por ano, o que equivale a uma morte a cada 90 segundos. Durante os feriados de fim de ano, estudos mostram um aumento significativo de eventos cardiovasculares.

Segundo o cardiologista Raphael Boesche Guimarães, a combinação de álcool em excesso, má alimentação e poucas horas de sono forma um cenário perigoso para o coração. “O álcool em grandes quantidades pode desencadear a chamada síndrome do coração de férias, que causa arritmias, como a fibrilação atrial, aumentando o risco de complicações graves. Já os energéticos, por sua alta concentração de cafeína e taurina sobrecarregam o coração, especialmente quando combinados com álcool ou consumidos em excesso”, alerta o especialista.

Outro ponto crítico é a desidratação, que pode ser agravada pelo calor típico do verão brasileiro e pelo consumo de bebidas alcoólicas. “A falta de hidratação reduz o volume sanguíneo e sobrecarrega o sistema cardiovascular, dificultando o trabalho do coração e aumentando o risco de eventos cardíacos”, explica Dr. Raphael.

Para prevenir complicações, o médico destaca a importância de evitar excessos e adotar medidas simples, como dieta equilibrada, manter-se hidratado, ingerir álcool com moderação, beber água durante ingestão alcoólica, evitar ingestão álcool com estômago vazio, além de nao ingerir bebidas energéticas. “Se durante as festas você sentir sintomas como palpitações, tontura ou dor no peito, não ignore. Procure atendimento médico imediatamente, pois esses sinais podem indicar algo grave”, alerta. Certamente! Aqui está uma versão aprimorada da frase: “Afinal, tempo é vital para a saúde do coração. Cuide-se e aproveite um feliz 2025!”