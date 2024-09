Saúde envia equipes da Força Nacional do SUS a estados afetados por queimadas

O Acre recebeu, nesta segunda-feira (16), uma equipe da Força Nacional do SUS (FN-SUS) que vai apoiar a gestão estadual no enfrentamento às consequências da seca e da fumaça das queimadas na saúde da população. A ação é parte da Missão Seca Extrema, que vai percorrer outros estados brasileiros. O estado decretou situação de emergência climática diante do tempo seco agravado pelos incêndios e pela fumaça, o que contribui também para a piora da qualidade do ar.

A equipe da FN-SUS fica em Rio Branco, capital do estado, até esta terça (17) e fará um diagnóstico situacional, além de apoiar na proposta de ações para preparar os serviços de saúde. Entre os técnicos presentes no estado estão representantes da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai), dos conselhos estadual e municipal de Saúde e da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas e Saúde da SVSA. Ainda no estado, a Força também deve visitar, nos próximos dias, a cidade de Cruzeiro do Sul.

“Tanto o Ministério da Saúde quanto o do Meio Ambiente têm a palavra prevenção como chave. Iremos trabalhar junto com os governos locais para promover ações mais estruturantes para o plano de adaptação, mitigação e mesmo de transformação”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A Força Nacional do SUS passa, ainda, por Manaus (AM), de 16 a 20/9, e Porto Velho (RO), no mesmo período. São Paulo, cidade com a maior população exposta às violações do padrão diário de qualidade do ar, também deve receber apoio técnico da Força nos próximos dias.

Monitoramento

Uma série de ações estão em andamento por parte do Ministério da Saúde em decorrência da emergência climática. Em caráter nacional, ainda em julho, foi criada a sala de situação, juntamente com representantes de estados e municípios e do Distrito Federal, além de instituições de saúde e meio ambiente.

Diante da intensificação dos focos de incêndio e as previsões meteorológicas que apontam piora do quadro de seca, as reuniões têm ocorrido diariamente, e contam com acompanhamento da ministra Nísia Trindade. A sala fornecerá boletim diário a respeito da situação enfrentada.

À população, o Ministério da Saúde recomenda:

Aumentar a ingestão de água potável e procurar locais mais frescos;

Evitar atividades físicas em áreas abertas;

Evitar ficar próximo dos focos de queimadas;

Pessoas com comorbidades, crianças, gestantes e idosos são mais vulneráveis aos efeitos à saúde decorrentes da exposição à poluição do ar e ao calor extremo e precisam de cuidados maiores e manutenção de consultas em dia;

Em caso de sintomas de náuseas, vômitos, febres, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen, buscar atendimento médico.

Aos gestores, a pasta orienta:

Reforçar ações de promoção e atenção à saúde mental.

Reforçar o atendimento nos serviços de atenção à saúde, especialmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA);

Monitorar as informações de qualidade do ar, umidade relativa do ar e temperatura;

Monitorar oferta e qualidade da água e garantir à população o acesso à água potável, com pontos de distribuição e bebedouros públicos, em especial em áreas remotas e de maior vulnerabilidade social;

Garantir a oferta adequada de pontos de hidratação e nebulização, avaliando a necessidade de novas estruturas junto aos serviços de saúde (tendas e salas de hidratação);

Capacitar e orientar equipes de atenção à saúde para compartilhar informações com a população, identificar e manejar em tempo oportuno riscos e agravos à saúde, especialmente em pessoas com comorbidades, crianças, gestantes e idosos;