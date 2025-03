Saúde do DF confirma caso de sarampo, doença que estava erradicada há anos

Uma mulher entre 30 e 35 anos foi diagnosticada com sarampo após retornar de uma viagem internacional. Os sintomas começaram a aparecer em 27 de fevereiro, e as primeiras bolhas avermelhadas na pele foram registradas em 1º de março. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a paciente já se recuperou completamente.

O caso é classificado como importado devido à recente viagem da paciente ao exterior. Assim que a infecção foi confirmada, as autoridades de saúde mobilizaram-se rapidamente, contatando 278 indivíduos que poderiam ter estado em contato com a mulher, orientando-os a monitorar possíveis sintomas associados à doença.

É importante destacar que o sarampo pode acarretar complicações sérias, principalmente em crianças menores de cinco anos, especialmente aquelas que enfrentam desnutrição ou condições de imunossupressão. As complicações mais comuns incluem otite média, broncopneumonia, diarreia e encefalite, com casos fatais frequentemente relacionados a pneumonia e encefalite.

A vacinação permanece como a medida preventiva mais eficaz contra o sarampo. A vacina é parte da tríplice viral, que também protege contra rubéola e caxumba. De acordo com o calendário nacional de vacinação, recomenda-se que toda criança receba a primeira dose da vacina aos 12 meses de idade e uma segunda dose aos 15 meses. Adolescentes e jovens adultos até 29 anos devem ter completado duas doses, enquanto pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter pelo menos uma dose registrada.

Além disso, todos os profissionais de saúde devem garantir que possuam duas doses da tríplice viral, independentemente da faixa etária, para assegurar uma proteção adequada contra o sarampo e suas potenciais complicações.