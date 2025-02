Saúde de Mauá realiza ação de prevenção à dengue no Jardim Elizabeth

Nesta sexta-feira (14/02), a secretaria de Saúde deu continuidade ao seu amplo trabalho, iniciado em fevereiro, de prevenção à Dengue e outras arboviroses, como Zika, Chikungunya e Febre Amarela. A ação de hoje ocorreu na Estrada do Carneiro, no Jardim Elizabeth, contando com a participação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfermeiros, auxiliares de enfermagem, gerentes e membros da Coordenação da Atenção Básica. O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Mauá na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças.

De acordo com a programação, da Secretaria Municipal de Saúde, cada Unidade Básica de Saúde (UBS) realizará uma ação intensiva por mês, totalizando 23 mobilizações mensais. Entre as atividades planejadas estão palestras em escolas e associações comunitárias, apresentações teatrais, visitas a pontos estratégicos e abordagem casa a casa em áreas que não são cobertas diretamente pelas UBS. A ação ganhou o título de Projeto Dia D no Território e já foi realizada na região da Vila Assis Brasil e do Jardim Kennedy.

Nesta quinta-feira (13/02) teve trabalho de conscientização no Jardim Zaíra

Além desse trabalho de casa em casa na Estrada do Carneiro, nesta semana, mais precisamente na quinta-feira (13/02), a secretaria de Saúde montou uma tenda na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente a sede da Defesa Civil, no Jardim Zaíra, realizando abordagens e orientando a população sobre a importância do combate à dengue. A iniciativa conta com maquetes educativas para ilustrar os principais focos do mosquito Aedes aegypti e ensinar medidas preventivas, pois a participação da comunidade é fundamental para eliminar criadouros e evitar a proliferação do mosquito.