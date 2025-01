Mauá reforça o combate às arboviroses

Ao longo dessa semana, profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias estão percorrendo ruas de bairros como Jardim Primavera, Jardim Anchieta, Vila Assis Brasil, Jardim Pilar e Bairro da Matriz, em Mauá. Foi utilizado um carro de som, também foram realizadas abordagens e a distribuição de panfletos. Um dos pontos altos foi a parada na feira livre da avenida Portugal, na manhã desta quinta-feira (30).

O objetivo é intensificar as orientações para prevenir a propagação das arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmitidos por insetos, o principal deles é o Aedes Aegypti, entre as mais comuns estão Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela. Esse trabalho reforçado segue até o dia 7 de fevereiro.

Embora não haja nenhum surto de casos de dengue em Mauá, para evitar que os casos aumentem, a Prefeitura já tem redobrado a atenção para ações preventivas. Até o momento, a cidade tem 27 casos confirmados de dengue.

Para alinhar as ações, no último dia 24, Agentes Comunitários de Saúde passaram por uma capacitação que ajudou a reforçar as principais informações que precisam ser repassadas às comunidades.

Outro ponto de destaque é a busca ativa de faltosos para a vacinação contra a Dengue, tanto para a 1ª quanto para a 2ª dose. Essa ação busca aumentar a cobertura vacinal e proteger a população contra a doença. É importante frisar que a vacina contra a dengue está disponível nas 23 Unidades Básicas de Saúde. Podem receber o imunizante, crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. O intervalo entre as duas doses é de três meses.

Além disso, estão sendo realizados exames conforme o protocolo estabelecido no Plano Municipal de Contingência para o Enfrentamento das Arboviroses em vigor, que tem desempenhado um papel fundamental no enfrentamento da doença, reunindo diversas secretarias municipais para um trabalho conjunto.

Prefeitura de Mauá realiza trabalho contínuo contra o Aedes Aegypti

Ao longo de 2024, a Prefeitura de Mauá realizou oito mutirões para eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de intensificar ações de prevenção. Os agentes comunitários de saúde e de endemias realizaram cerca de 400 mil visitas a imóveis e comércios, para eliminar potenciais focos do mosquito transmissor.

Para conter a propagação da doença, os agentes de endemias realizam bloqueios de transmissão em um raio de 200 metros nos locais onde foram registrados casos suspeitos de Dengue. Os moradores são orientados sobre medidas preventivas: Eliminar água parada, inclusive em vasos de plantas e pratinhos, manter caixas d’água tampadas, colocar tela nos ralos de chuva, secar pneus e protegê-los da chuva, limpar calhas, escovar os pratos dos pets e trocar a água semanalmente, além de manter piscinas limpas e com água tratada.