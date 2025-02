Saúde capacita profissionais do SUS para enfrentar febre amarela

A Secretaria da Saúde de São Paulo (SES-SP) promove, nesta quarta-feira (5), um webinar para discutir o cenário da febre amarela no estado. A ação é feita em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a Fundação Fiocruz e o Ministério da Saúde (MS). Todos os profissionais da saúde dos municípios paulistas podem participar da transmissão on-line.

Durante o webinar “Febre Amarela: novos desafios e a estratégia de enfrentamento no estado de São Paulo”, a Secretaria da Saúde apresentará as ações desenvolvidas em resposta às epizootias, nome dado às enfermidades que atacam um grupo de animais. Além disso, a pasta também apresentará as ações em resposta aos casos humanos de febre amarela registrados entre 2024 e 2025.

O evento também abordará os principais procedimentos para investigação da febre amarela em primatas não humanos (PNH). A Secretaria da Saúde também trará uma capacitação sobre a prevenção da doença e vacinação em locais de circulação do vírus silvestre.

Onde acompanhar a capacitação sobre febre amarela?

O evento será transmitido ao vivo, a partir das 9h, no canal do YouTube da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), disponível no link: youtube.com/@ccd_ses_sp. Todos os profissionais de saúde do estado podem acessar e participar.

“Os encontros são promovidos de maneira contínua e, diante do contexto do Estado, estamos reforçando as ações presenciais nas regiões e, também, on-line para que todos possam participar”, reforçou Tatiana Lang D`Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES.

Casos de febre amarela no estado

Até o início de fevereiro, a Secretaria da Saúde registrou nove casos de febre amarela no estado de São Paulo. Desses, quatro têm como local provável de infecção a cidade de Socorro, dois em Joanópolis, um em Tuiuti, um com local de infecção ainda em investigação, e um caso importado, com local de infecção em Itapeva, em Minas Gerais. Dos oito casos autóctones (que não são importados) registrados no estado, cinco resultaram em óbitos. Em nenhum caso os infectados haviam sido vacinados contra a febre amarela.

Em relação aos casos de primatas não humanos, o Estado registrou 25 casos neste ano, sendo 20 em Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho, um em Socorro, um em Colina, um em Campinas e um em Osasco.

A SES destaca que os macacos não transmitem a a febre amarela. Na realidade, a transmissão do vírus ocorre pela picada de mosquito silvestre infectado.

Os sintomas iniciais da febre amarela são:

Início súbito de febre

Calafrios

Dor de cabeça intensa

Dores nas costas

Dores no corpo em geral

Náuseas e vômitos

Fadiga

Fraqueza

Vacinação

A vacina contra a febre amarela integra o calendário de vacinação e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado. A conscientização da população sobre a importância da imunização de rotina é uma medida essencial para prevenir casos graves e proteger a saúde.

Desde 2020, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra a febre amarela para crianças menores de 5 anos de idade, em duas doses: a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Para pessoas a partir dos 5 anos, a vacina é de dose única.

A meta é atingir 95% de cobertura vacinal – atualmente, a cobertura do estado é de 80%.