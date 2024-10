Saúde Bucal: especialista dá dicas de cuidados simples no dia a dia para ter um sorriso saudável

Comemorado em 25 de outubro, o Dia Nacional da Saúde Bucal tem por objetivo alertar a população quanto aos cuidados com a boca no intuito de reduzir o número de pessoas com doenças bucais. A conscientização é muito importante visto que, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), cerca de 60% da população brasileira não tem acesso a serviços odontológicos de qualidade, o que contribui para o aumento de problemas como doenças periodontais e perda dentária precoce.

“Uma boa higiene bucal ajuda a diminuir o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários, como cárie, gengivite, aftas, mau hálito, placa bacteriana e tártaro”, explica Dra. Thais Morais Pinto, implantodontista da PróRir, rede de clínicas odontológicas.

Para ter uma boa saúde bucal e garantir um sorriso saudável basta adotar cuidados simples no dia a dia. Confira as orientações mais importantes destacadas pela especialista:

Escove os dentes após cada refeição e, principalmente, antes de dormir. “Também não se esqueça de escovar a língua e usar fio dental. Essas medidas são imprescindíveis para melhorar a limpeza e higienização bucal”, diz Thais;

Use uma escova macia, com a cabeça pequena, para alcançar os últimos dentes e troque-a escova a cada três meses. Também não escove os dentes com força para não machucar a gengiva;

Beba bastante água. Ela ajuda a limpar os dentes e a produzir saliva;

Não fume, evite o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos açucarados. “O uso dessas substâncias podem causar a formação de tártaro e levar à deterioração dos dentes e gengivas. Mas no caso do cigarro e das bebidas alcoólicas as consequências são piores, pois eles aumentam o risco do câncer bucal”, alerta a especialista;

Vá ao dentista regularmente, pelo menos a cada seis meses.

“A saúde bucal tem íntima relação com a saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas do corpo. As más condições de higiene bucal podem levar, por exemplo, a complicações e agravamentos de doenças cardiovasculares e diabetes”, finaliza a Dra. Thais, da PróRir.