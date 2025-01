São Vicente celebra 493 anos

São Vicente, reconhecida como a primeira cidade do Brasil, celebra nesta quarta-feira (22) seus 493 anos de fundação com uma série de eventos programados pela Prefeitura Municipal. As festividades visam não apenas comemorar a rica história da cidade, mas também reinaugurar espaços e anunciar investimentos significativos nas áreas de segurança, turismo e saúde.

A programação do aniversário se inicia às 8h, com o ato simbólico do hasteamento das bandeiras. Em seguida, será realizada uma missa em homenagem ao município, culminando com uma procissão até o Paço Municipal, previsto para começar às 10h30.

No horário do almoço, às 12h, o prefeito Kayo Amado (Podemos) presidirá a cerimônia de consagração da cidade. Neste evento, além de importantes anúncios, será feita a tradicional distribuição de bolo para os presentes. Outro ponto alto das comemorações será a inauguração da Praça da Bíblia, agendada para as 17h30 no Japuí, seguida por uma apresentação do corpo musical da Polícia Militar às 18h, na Fonte das Crianças.

O mês festivo segue com diversas atividades e inaugurações planejadas pela administração municipal, que visam promover o bem-estar da população.

A programação de comemorações teve início no último sábado (18), com a inauguração da Academia do Itararé ‘Flintstones’, um novo espaço que visa incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre, localizado nas proximidades do Ilha Porchat Clube.

No domingo (19), as atenções se voltaram para o maior patrimônio cultural da cidade com a abertura da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente 2025. Este evento, que ocorrerá até esta quarta-feira (22), atraiu um grande público de moradores e turistas na Praia do Gonzaguinha.