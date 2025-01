São Paulo supera metas em Agricultura e Abastecimento

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo atingiu importantes indicadores, os quais foram definidos pela Comissão Setorial da Bonificação por Resultados relativamente ao exercício de 2023. As metas preestabelecidas foram superadas no âmbito das fiscalizações da Defesa Agropecuária, nas operações de crédito contratadas por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) e na capacitação científica e transferência de conhecimento por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA).

“Os resultados alcançados demonstram o excelente trabalho dos servidores da Secretaria. Superamos as metas nas áreas de pesquisa, fiscalização sanitária animal e vegetal e na liberação de crédito rural, reafirmando o compromisso da gestão paulista com o desenvolvimento de um agronegócio cada vez mais sustentável e tecnificado”, destacou Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de SP.

Fiscalização Agropecuária e Crédito Rural

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) superou a meta de 36.750 fiscalizações animal e vegetal, garantindo segurança alimentar, sanidade dos rebanhos e proteção dos pomares contra o Greening, principal ameaça à citricultura. As ações de vigilância zoossanitária e fitossanitária realizadas contribuíram para a sustentabilidade sanitária do agronegócio paulista, protegendo o solo agrícola, assegurando a qualidade dos alimentos e promovendo a saúde única.

No crédito rural, a Secretaria realizou mais de 17 mil transações pelo FEAP, que é operacionalizado por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), a iniciativa impulsionou o desenvolvimento rural sustentável e ajudou a manter a produtividade frente aos desafios impostos por eventos climáticos extremos.

Capacitação Científica e Transferência de Conhecimento

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que coordena sete instituições de pesquisa no Estado, também foi destaque, a difusão da pesquisa científica superou a meta estabelecida, ultrapassando 1.600 capacitações, o que contribuiu para o aumento no índice de transferência de conhecimento, atingindo no ano de 2023 mais de 276 mil pessoas, uma média anual de 23 mil pessoas/mês.

Com o alcance desses resultados e dos demais estabelecidos pela gestão, a Secretaria reafirma seu compromisso com a excelência na gestão pública e o desenvolvimento sustentável do agronegócio em São Paulo.