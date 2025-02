São Paulo (SP) e Manaus (AM) vão concorrer ao título de Cidades Criativas da Unesco

São Paulo (SP) e Manaus (AM) podem vir a integrar a seleta Rede de Cidades Criativas da Unesco, que incentiva a cooperação entre destinos onde a criatividade é ferramenta estratégica de desenvolvimento urbano sustentável. As candidaturas das capitais paulistana, na categoria Cinema, e do Amazonas, na área de Gastronomia, para representar o Brasil foram confirmadas nesta segunda-feira (24.02) pelo Comitê de Seleção do Governo Federal, do qual fazem parte os ministérios do Turismo, da Cultura e a Comissão Nacional do Brasil para a Unesco (Ministério das Relações Exteriores). No total, foram analisadas 23 localidades, das quais 9 obtiveram a classificação mínima.

A decisão considerou vários critérios da Organização das Nações Unidas para a Educação, as Ciência e a Cultura (Unesco), como alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), a história e o patrimônio dos municípios; a sinergia junto a outras áreas criativas; viabilidade financeira; a capacidade do município de contribuir e se engajar na Rede e a adesão de autoridades municipais ao processo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou o destaque do país na Rede. “O Brasil ocupa atualmente uma importante posição, atrás apenas da China e empatando com a Itália no número de Cidades Criativas. Isso demonstra a importância das políticas públicas dos municípios e do governo federal para impulsionar o setor criativo como fator de contribuição para o desenvolvimento sustentável do país, além de ampliar a visibilidade do turismo brasileiro na comunidade internacional”, observou.

A disputa também se baseou em quesitos como a qualidade da apresentação das cidades nas línguas inglesa ou francesa e os materiais de divulgação, a exemplo de fotos e websites. Também nortearam o processo de seleção o equilíbrio e o potencial regional para atuar em rede, de modo a privilegiar áreas geográficas e especialidades criativas com menor representação internacional na Rede. A partir de agora, São Paulo e Manaus serão submetidas à apreciação da Unesco.

As duas cidades endossadas pelo governo federal deverão formalizar suas candidaturas na plataforma da entidade até 03 de março, à meia-noite, horário de Paris (20h no horário do Brasil). Acesse AQUI mais informações a respeito da Rede de Cidades Criativas da Unesco e os detalhes do processo seletivo.

PRESENÇA BRASILEIRA – Ao integrarem a Rede, os locais devem se comprometer a compartilhar boas práticas, firmar parcerias para promover as indústrias da cultura e da criatividade nos planos de expansão urbana e cooperar para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A última seleção realizada pelo Brasil para a participação no processo internacional ocorreu em 2023, quando foram escolhidas Penedo (AL) e Rio de Janeiro (RJ), nas categorias Cinema e Literatura, respectivamente.

Além delas, outras 12 localidades brasileiras compõem o seleto grupo: Belém (PA), Florianópolis (SC), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG), na categoria Gastronomia; Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE), em Design; Salvador (BA) e Recife (PE), na área de Música; Santos (SP), no Cinema; João Pessoa (PB), na divisão Artes Populares, e Campina Grande (PB), em artes midiáticas.