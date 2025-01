São Paulo se prepara para chuvas intensas e instabilidade climática em janeiro

A cidade de São Paulo se prepara para um período de instabilidade climática, com previsão de chuvas intermitentes nos próximos dias. A capital e a região metropolitana devem experimentar uma combinação de dias ensolarados e quentes, seguidos por chuvas no final da tarde.

De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), janeiro é reconhecido como o mês mais úmido do ano na cidade.

No dia 3 de janeiro, as temperaturas devem oscilar entre 20°C e 30°C, enquanto a umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 50%. As chuvas, típicas da estação, são esperadas para a parte da tarde, com intensidade variando de moderada a forte e ocorrendo de forma isolada.

Já no dia 4, a manhã começará ensolarada, embora com a presença significativa de nuvens. A temperatura média deve se manter em torno dos 20°C, e os índices de umidade podem atingir até 60%. A chegada de uma frente fria promete intensificar a formação de nuvens carregadas durante a tarde e à noite, aumentando as chances de chuvas intensas.

O CGE também emitiu alertas sobre possíveis alagamentos, devido ao aumento nos níveis dos rios e córregos da região. Além disso, existe o risco de quedas de árvores em áreas afetadas pelas chuvas fortes.

Para o mês inteiro, o órgão estima que a cidade pode acumular cerca de 257,3 mm de precipitação. Até o momento, em janeiro de 2025, apenas 1,4 mm foram registrados.

No domingo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas deverão variar entre 17°C e 23°C, com previsão de chuvas constantes e céu nublado ao longo do dia.

A expectativa é que as condições climáticas semelhantes se estendam também para a região do litoral paulista nos próximos dias.