São Paulo responde por 22,34% do PIB audiovisual do Brasil, movimentando R$ 16,5 bilhões

Uma pesquisa recente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) revelou que a cidade de São Paulo é responsável por 22,34% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor audiovisual no Brasil, com um impacto direto estimado em R$ 7 bilhões e movimentações indiretas que somam R$ 9,5 bilhões. Esses números destacam a importância de São Paulo na economia do audiovisual nacional, especialmente em um momento em que produções brasileiras ganham destaque internacional.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28), durante as comemorações pelos 10 anos da Spcine, uma empresa estatal vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, que tem desempenhado um papel crucial no fomento ao setor. Em 2023, o total movimentado pelo setor audiovisual na capital paulista foi de aproximadamente R$ 16,5 bilhões, dos quais R$ 6,7 bilhões são provenientes de atividades diretas e R$ 9,5 bilhões referem-se a atividades indiretas.

Lyara Oliveira, presidente da Spcine, enfatizou a versatilidade dos cenários disponíveis na cidade: “São Paulo oferece desde áreas urbanas vibrantes até espaços históricos, passando por incríveis áreas verdes, permitindo que produções de todos os tipos encontrem o cenário ideal por aqui”.

A pesquisa da FIPE revelou também que São Paulo abriga cerca de 37% das empresas do setor audiovisual no Brasil e é responsável por quase 18% dos empregos gerados nessa área. Além disso, a cidade concentra 42,3% das produtoras nacionais.

O estudo encomendado pelo Observatório Spcine também revelou que os gastos em insumos para o setor audiovisual têm um impacto significativo nos demais segmentos da economia local: a cada 100 dólares investidos, mais de 90 dólares revertem para outros setores.

A Spcine tem se destacado ao criar um ecossistema propício para o desenvolvimento do cinema e outras produções audiovisuais na metrópole. Desde sua fundação, foram investidos R$ 106 milhões em apoio a 718 projetos do setor. Somente em 2024, a instituição conseguiu executar totalmente os recursos da Lei Paulo Gustavo para o audiovisual paulistano, destinando aproximadamente R$ 53 milhões a 183 iniciativas diversas.

A São Paulo Film Commission tem sido fundamental para a infraestrutura do setor, atendendo mais de 7.600 produções desde sua criação em 2016. O ano de 2024 marcou um recorde com 1.168 produções atendidas, superando os números de anos anteriores.

Para democratizar o acesso ao cinema e ampliar o público para as produções nacionais, a Spcine desenvolveu iniciativas como o Circuito Spcine e a plataforma Spcine Play. A rede pública de salas de cinema oferece programação diversificada em locais menos atendidos e já atraiu mais de 2,2 milhões de espectadores desde sua criação.

A formação de novos talentos também é uma prioridade da Spcine. Com cerca de 800 atividades formativas realizadas até hoje, a instituição impactou aproximadamente 41 mil pessoas, abrangendo desde cineastas até estudantes interessados na indústria audiovisual. Este investimento na capacitação é visto como essencial para atender às novas demandas do mercado global.

Essas ações consolidam São Paulo como um centro vital para o audiovisual brasileiro e reafirmam o compromisso da Spcine com o fortalecimento dessa indústria no país.