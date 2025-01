São Paulo registra menor taxa de homicídios em 2024

Em 2024, a cidade de São Paulo alcançou um marco significativo ao registrar o menor número de homicídios desde o início da série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que remonta a 2001. Com um total de 498 vítimas, a capital paulista viu uma redução de 18 assassinatos em comparação ao ano anterior, 2023. Para se ter uma ideia do progresso, há duas décadas, o total de homicídios era alarmante, alcançando a cifra de 5.463.

Os dados revelam o resultado do empenho das autoridades policiais na luta contra crimes violentos. Nos últimos anos, a Polícia Civil tem intensificado suas investigações e o policiamento ostensivo foi reforçado. Além disso, o investimento em tecnologia, com a instalação de novas câmeras de segurança e parcerias para o compartilhamento de videomonitoramento, contribuiu para essa queda nos índices. A expansão da atividade delegada também se destacou como uma medida eficaz no combate aos crimes.

A SSP também divulgou informações que indicam uma diminuição na taxa de homicídios por 100 mil habitantes na capital. Em 2023, essa taxa era de 4,51; já em 2024, chegou a 4,36. Para efeito de comparação, no início da série histórica, esse índice era exorbitante, atingindo 51,9 homicídios por 100 mil habitantes.

Quando comparado a outras grandes cidades ao redor do mundo, São Paulo se destaca pela baixa taxa de homicídios. Dados do Council on Criminal Justice (CCJ) dos Estados Unidos para 2024 revelam que cidades como Austin (Texas), com uma taxa de 5,6; Phoenix (Arizona), com 7,6; e Denver (Colorado), com 8,5 homicídios por 100 mil habitantes, apresentam índices superiores aos da capital paulista.

Um estudo global publicado pela ONU no ano passado revelou que a média mundial é de 5,8 homicídios por 100 mil habitantes, posicionando São Paulo abaixo dessa média. Nas Américas, esse índice é ainda mais elevado, atingindo uma média de 15 homicídios por 100 mil habitantes.

Além disso, a taxa de homicídios da cidade se destaca positivamente quando comparada a outros estados brasileiros e ao índice nacional. O Mapa da Segurança Pública de 2024, divulgado pelo Ministério da Justiça, indica que o Brasil apresentou uma taxa média de 18,53 homicídios por 100 mil habitantes em 2023 e a Região Sudeste registrou uma taxa de 11,4. A taxa estadual em São Paulo ficou em 5,9 homicídios por 100 mil habitantes, demonstrando um desempenho bem abaixo da média nacional e próxima à média global indicada pela ONU.