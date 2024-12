São Paulo registra 365.233 admissões em novembro

O mercado de trabalho formal na região de São Paulo fechou o mês de novembro com 365.233 admissões e 330.868 demissões, resultando em um saldo positivo de 34.265 empregos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho.

São Paulo lidera contratações

O município de São Paulo destacou-se como o maior empregador, com 231.216 admissões, seguido por Barueri (25.831) e Guarulhos (19.110). No saldo de empregos, São Paulo também liderou, criando 19.803 novas vagas formais.

O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com 244.772 admissões.

Perfil dos trabalhadores admitidos

Gênero : Homens representaram 51,65% (188.704) e mulheres 48,35% (176.529).

: Homens representaram (188.704) e mulheres (176.529). Escolaridade : A maioria ( 68,30% ) possuía ensino médio completo.

: A maioria ( ) possuía ensino médio completo. Faixa etária: Jovens entre 18 e 24 anos somaram 28,45% das admissões.

Trabalho Temporário: Setor Administrativo em Destaque

O mercado de trabalho temporário no Brasil gerou 105.601 vagas em novembro, sendo 79.021 no estado de São Paulo e 69.138 na região metropolitana.

O segmento de serviços administrativos liderou as admissões, com 43.212 vagas, abrangendo funções como escriturários e trabalhadores de atendimento ao público.

Perfil das contratações temporárias

Gênero : Mulheres ocuparam 55.043 vagas , enquanto homens preencheram 50.558 vagas .

: Mulheres ocuparam , enquanto homens preencheram . Escolaridade : 83.634 trabalhadores contratados possuíam ensino médio completo.

: contratados possuíam ensino médio completo. Faixa etária: Jovens entre 18 e 24 anos formaram o maior grupo, com 36.383 admissões.

Francine Amadeu, gerente de Recrutamento e Seleção da Employer Recursos Humanos, destacou: “A modalidade de trabalho temporário continua sendo uma importante estratégia para empresas de diversos setores, que precisam reforçar suas equipes para atender a picos de demanda. Ao mesmo tempo, a criação de vagas representa uma oportunidade para muitos trabalhadores ingressarem no mercado formal, com possibilidades de efetivação ao término dos contratos.”

Direitos do Trabalhador Temporário

O trabalhador temporário tem anotação em carteira e direitos garantidos pela legislação 6.019/1974, incluindo:

Pagamentos : Horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais.

: Horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais. FGTS : 8% dos proventos.

: 8% dos proventos. Aposentadoria: Período como temporário conta para contribuição previdenciária.

Duração do contrato: Até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. A efetivação pode ocorrer a qualquer momento.