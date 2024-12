Mercado de trabalho brasileiro: 91% das novas vagas para baixa renda e bolsa família

Recentemente, o mercado de trabalho formal brasileiro tem demonstrado uma tendência positiva, especialmente no que diz respeito à inclusão de pessoas de baixa renda. Um estudo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que, entre janeiro e setembro de 2023, mais de 3,4 milhões de contratações foram realizadas, das quais impressionantes 91,49% foram destinadas a indivíduos cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), totalizando cerca de 3,1 milhões de vagas. Dentre essas contratações, aproximadamente 71,11%, ou cerca de 2,4 milhões, foram para beneficiários do Bolsa Família.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comentou sobre os dados positivos: “É uma notícia alentadora para o Brasil, que continua a crescer. Estamos observando que 91% das vagas ocupadas são por pessoas que buscam ativamente oportunidades de emprego. Os beneficiários do Bolsa Família e os inscritos no Cadastro Único estão se destacando nesse movimento”. O ministro também destacou a relevância dos programas de qualificação profissional voltados a esse público, que têm apresentado resultados significativos na luta contra a pobreza.

A pesquisa da FGV não apenas apresentou números robustos para o ano atual, mas também previu um saldo otimista para o período de janeiro a setembro de 2024. Durante esse intervalo, espera-se que a economia brasileira crie aproximadamente 1.984.759 novos empregos. Desse total, cerca de 1,5 milhão devem ser preenchidos por pessoas cadastradas no CadÚnico, representando 75,4% das admissões. Os beneficiários do Bolsa Família devem somar mais de 1 milhão de novas contratações, equivalendo a 54,4% das vagas geradas.

A pesquisa ainda destaca a importância da Regra de Proteção, uma iniciativa implementada em 2023 com o intuito de fomentar a inclusão produtiva entre os grupos em situação vulnerável. Essa norma permite que famílias que aumentem sua renda mensal acima de R$218 por pessoa continuem a receber benefícios sociais, desde que esse incremento não ultrapasse meio salário mínimo por membro familiar. As famílias que se enquadram nessa regra passam a receber metade do valor regular do Bolsa Família por até 24 meses.

O ministro Wellington Dias enfatizou: “Estamos comprometidos em ampliar as oportunidades de emprego e renda para toda a população brasileira, focando na qualificação profissional e na inclusão social. A Regra de Proteção é crucial para garantir que as famílias possam aumentar sua renda formal mensal sem perder o benefício social ao qual têm direito”.

No que diz respeito ao porte das empresas envolvidas nas contratações, as companhias médias e grandes responderam por mais de 1 milhão de postos criados. Dentre essas vagas, aproximadamente 828 mil foram ocupadas por inscritos no CadÚnico e cerca de 583 mil por beneficiários do Bolsa Família. Em contraste, as microempresas contribuíram com 564 mil novas vagas; desse total, 411 mil foram preenchidas por pessoas cadastradas no CadÚnico e 304 mil por aqueles vinculados ao Bolsa Família.

A pesquisa também identificou que o setor de serviços liderou na criação de empregos durante este período. Atividades relacionadas à saúde, educação e transporte foram as principais responsáveis pela geração superior a 1 milhão de postos. Especificamente para os inscritos no CadÚnico, o saldo foi de 710 mil novas oportunidades; enquanto para os beneficiários do Bolsa Família o número alcançou 483 mil.

Este estudo minucioso analisou o perfil das contratações no mercado formal brasileiro considerando empresas registradas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com um foco particular nos trabalhadores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e nos beneficiários do Bolsa Família.